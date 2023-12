Bochums Lettau: "Gespannt, wann es sich ausgleicht"

Der VfL Bochum spielt bis dato eine gute Saison. Doch der Sportdirektor ärgert sich über angeblich zu viele Benachteiligungen durch die Schiedsrichter.

Sportdirektor Marc Lettau vom VfL Bochum hat sich nach dem 0:4 bei Tabellenführer Bayer Leverkusen über die vermeintliche Benachteiligung seines Clubs durch die Schiedsrichter echauffiert.

Dass der Elfmeter zum 0:1 durch Patrik Schick unberechtigt gewesen sei, "darüber kann es keine zwei Meinungen geben", sagte Lettau: "Und wir hatten das jetzt wiederholt. Und wenn das wiederholt auftritt, kann man darauf hinweisen, dass wir uns damit in dem Moment benachteiligt fühlen. Man erzählt immer, dass sich das über die Saison ausgleicht. Ich bin mal gespannt, wann es sich ausgleicht."

Lettau zählte auch einen nicht gegebenen Elfmeter in Leipzig und eine nicht gegebene Rote Karte für den Gegner in Freiburg auf. "Ob wir das Spiel am Ende erfolgreich gestalten, wenn dieser Elfmeter nicht gepfiffen wird, das möchte ich damit gar nicht sagen", erklärte Lettau mit Blick auf die am Ende klare Niederlage beim Weihnachtsmeister: "Wahrscheinlich hätte Leverkusen das Spiel auch ohne diese Elfmeter-Szene gewonnen. Aber in diesem Moment hat das Spiel eine Dynamik angenommen, die für uns nicht zu halten war. Es war die entscheidende Szene, die das Spiel zugunsten der Leverkusener hat kippen lassen."

