Werder ohne Füllkrug nach Leipzig

Der SV Bremen muss auch im Auswärtsspiel bei RB Leipzig auf Torjäger Niclas Füllkrug verzichten.

Der Nationalspieler fällt für die Partie am Sonntag (17.30 Uhr/ DAZN) weiter wegen Problemen an der Wade aus, die ihm schon seit einigen Wochen zu schaffen machen. "Er hat nach wie vor Probleme, sobald die Bewegungen dynamischer werden", sagte Werder-Coach Ole Werner. "Hinzu kommt, dass er diese Woche auch noch krank war, das hat auch nicht geholfen."

Werner hat aber Hoffnung, dass Füllkrug (30) in dieser Saison noch zum Einsatz kommt. "Es ist eine Frage von Zeit. Aber wir hoffen, dass es noch einmal reicht", sagte der 35-Jährige. Vielleicht schon für das Heimspiel gegen den 1. FC Köln am 20. Mai.

Personalprobleme haben die Bremer aktuell zudem in der Defensive. Für Amos Pieper ist die Saison beendet, der Verteidiger muss am Sprunggelenk operiert werden. Zudem droht Milos Veljkovic auszufallen. Der serbische Nationalspieler hat Leistenbeschwerden und konnte am Freitag nicht mit dem Team trainieren.

