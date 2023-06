Kehrer schließt Wechsel in Bundesliga nicht aus

Nationalspieler Thilo Kehrer kann sich eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen.

"Ab und zu denke ich schon darüber nach. Meine Familie lebt ja auch in Deutschland. Ich bin jetzt 26 und will das nicht ausschließen", sagte Kehrer der "Bild". "Ich bin zwar gerade in meiner ersten Saison bei West Ham, aber für die Zukunft weiß man ja nie, was kommt." Einen Wechsel in die Fußball-Bundesliga schon in diesem Sommer hält Kehrer allerdings für "sehr, sehr unwahrscheinlich".

Mit dem Premier-League-Club West Ham United bestreitet Kehrer an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/Nitro) in Prag das Finale der Conference League gegen den AC Florenz. Beiden Clubs winkt der erste internationale Titel nach mehr als 50 Jahren. Florenz gewann 1961 den Europacup der Pokalsieger, West Ham holte sich den Titel des 1999 abgeschafften Wettbewerbs vier Jahre später.

(dpa)