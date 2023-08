BVB-Testspiele live im TV und Stream: Manchester United, San Diego Loyals und FC Chelsea

Die Fußballsaison steht in den Startlöchern und auch der BVB bereitet sich vor. Alle Infos zur Live-Übertragung der BVB-Testspiele in den USA finden Sie hier.

Die Fußball-Sommerpause neigt sich dem Ende zu. Die Teams befinden sich in der Vorbereitung auf die neue Saison und die Fußballfans dürfen sich auf spannende Testspiele freuen. Auch Top-Mannschaften wie der BVB machen sich fit. Nicht nur intensive Trainigseinheiten und Trainingslager sondern auch Freundschaftsspiele in den USA stehen in den kommenden Wochen an. Die Dortmunder Elf läuft unter anderem gegen Manchester United und den FC Chelsea auf. Wann finden die Partien statt? Werden die Spiele auch im Free-TV gezeigt? Die Antworten lesen Sie hier.

BVB Testspiele: Übertragung im TV und Stream

Die BVB-Testspiele 2023 in den USA werden nicht im Free-TV gezeigt. Auf eine Live-Übertragung der Saisonvorbereitung müssen die Zuschauer und Zuschauerinnen trotzdem nicht verzichten. Der Streamingdienst DAZN überträgt die Testspiele des BVBs und Bayern Münchens live. Die Live-Übertragung läuft zwar nachts, DAZN zeigt die Partien aber zusätzlich im Re-Live am nächsten Morgen.

Das Basis Paket von DAZN gibt es ab 6,99 Euro im Monat. Bei DAZN unlimited sind auch die Übertragung der Bundesliga und der UEFA Champions League inbegriffen - dieses Paket gibt es ab 29,99 Euro im Monat (Stand: Juni 2023). Hier finden Sie noch einmal alle Infos zur Übertragung der Dortmunder Testspiele auf einen Blick:

BVB - San Diego Loyals, 28. Juli 2023, 4.30 Uhr, DAZN

- Loyals, 28. Juli 2023, 4.30 Uhr, BVB - Manchester United , 31. Juli 2023, 3 Uhr, DAZN

- , 31. Juli 2023, 3 Uhr, BVB - FC Chealsea , 3. August 2023, 2.30 Uhr, DAZN

BVB - San Diego Loyals live im TV und Stream: Übertragung und Termin

Der erste Gegner, dem sich der BVB in der Vorbereitung für die Saison 2023/24 stellte, war San Diego. Der US-amerikanische Verein spielt in der USL Championship, der zweithöchsten Liga in den USA. Am Freitag, dem 28. Juli 2023, fand das Spiel statt. Zuvor trafen die beiden Mannschaften noch nicht aufeinander. Anpfiff war aufgrund der Zeitverschiebung um 4.30 Uhr morgens im Snapdragon Stadium.

Termin und Übertragung: BVB gegen Manchester United live im TV und Stream

Nur wenige Tager später fand das nächste Testspiel in den USA statt, dieses Mal gegen Manchester United. Am Montag, dem 31. Juli 2023, ging es für Dortmund nach Las Vegas in das Allegiant Stadium. In der deutschen Zeitrechnung ging das Spiel gegen Manchester um 3 Uhr in der Nacht los. Die beiden Vereine haben bereits in der Champions League und in der Europa League gegeneinander gespielt. In diesen Begegnungen hatte bisher Manchester ein wenig die Nase vorn. Drei Siege konnte die britische Mannschaft mit nach Hause nehmen, der BVB nur zwei.

Lesen Sie dazu auch

Borussia Dortmund - FC Chelsea live im TV und Stream: Übertragung, Bilanz und alle Infos

Das letzte Spiel in den USA wird am Donnerstag, dem 3. August 2023, ausgetragen. Dafür reist die Dortmunder Elf weiter nach Chicago. Hier treffen sie im Soldier Field Stadium auf den FC Chelsea. Auch für diese Partie müssen die Fans früh aufstehen, der Anpfiff ist um 2.30 Uhr. Bei Chelsea und dem BVB ist alles offen. Bei den zwei bisherigen Begegnungen in der Champions League holte sich jedes Team einmal den Sieg. Wer in dieser Saisonvorbereitung das Match für sich entscheiden kann, dürfte spannend werden.