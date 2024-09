Champions League 24/25: Spielplan und Termine - das sind alle Spiele der Ligaphase

Die UEFA Champions League 2024/25 feiert Jubiläum, indem sie die 70. Spielzeit des höchsten europäischen Vereinswettbewerbs markiert und zugleich die 33. seit der Umbenennung. Vorher war das Turnier als "Europapokal der Landesmeister" bekannt. Das diesjährige Finale ist für den Mai 2025 in der Allianz Arena in München geplant und kehrt erstmals seit 2012 in die bayerische Landeshauptstadt zurück. Der CL-Sieger sichert sich nicht nur automatisch einen Platz für die kommende Saison 2025/26, sondern erhält auch die Teilnahmeberechtigung am UEFA Super Cup.

In der Saison 2024/25 ist aber einiges anders als sonst: Die UEFA Champions League unterzieht sich einer grundlegenden Neugestaltung ihres Modus. Das bisherige Format mit 32 Mannschaften und der Gruppenphase wird aufgestockt und ersetzt. Die Veränderungen werden nicht nur den Wettbewerb selbst, sondern auch den europäischen Vereinsfußball insgesamt beeinflussen. Denn das alles bedeutet mehr Spiele für Fans, Vereine und Spieler. Auch eine exklusive CL-Woche inklusive Spielen am Donnerstag ist Bestandteil der "neuen Königsklasse".

Wir informieren Sie über alles Wichtige, was sich ändert und Sie diese Saison wissen müssen. Wann startet der größte europäische Vereinswettbewerb 2024? Wann ist das Finale in München? Wie sieht der Spielplan aus? Wie funktioniert der neue Modus? All das beantworten wir hier im Artikel.

Modus: Wie funktioniert die "neue Champions League 24/25"?

Die Saison 2024/25 markiert eine neue Ära in der Geschichte der UEFA Champions League. Das zentrale Merkmal der neuen Champions-League-Reform ist die Einführung einer einheitlichen Ligaphase mit 36 Teams. Dafür wird die Teilnehmerzahl ab dieser Saison von 32 auf 36 Mannschaften erhöht. Statt der bisherigen Gruppenphase werden die Teams jetzt in einer gemeinsamen Liga antreten, wobei jedes Team acht Spiele bestreitet, davon vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Die acht besten Teams qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, während die Teams auf den Plätzen neun bis vierundzwanzig in Play-off-Duellen um die verbleibenden Plätze kämpfen. Ab dem Achtelfinale wird der Wettbewerb in gewohnter Weise fortgesetzt. Außerdem ist kein Abstieg in die Europa League mehr möglich. Zur Übertragung: Wie auch im letzten Jahr teilen sich DAZN und Amazon Prime die Rechte. In Sachen Free-TV bleibt also der Bildschirm leider schwarz.

Wie sieht der neue Ligamodus konkret aus?

Statt der bisherigen Gruppenphase treten alle 36 Teams in einer gemeinsamen Liga an.

Jedes Team bestreitet je ein Spiel gegen acht verschiedene Gegner, davon vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

Die Gegner werden durch eine Auslosung bestimmt, bei der die Teams in vier gleich große Töpfe aufgeteilt werden.

Jedem Team werden aus jedem Topf zwei Mannschaften zugelost, jeweils für ein Heim- und ein Auswärtsspiel, also insgesamt acht Gegner.

Spiele gegen Mannschaften aus demselben Verband sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, eine Pattsituation bei der Auslosung erfordert eine Ausnahme.

In der Liga gibt es wie gewohnt drei Punkte für einen Sieg, einen für ein Remis und keinen für eine Niederlage.

Wie setzt sich das Teilnehmerfeld der Champions League 2024/25 zusammen?

Das Teilnehmerfeld setzt sich bis auf eine Änderung wie bisher zusammen:

der Gewinner der UEFA Champions League 2022/23

der Gewinner der UEFA Europa League 2022/23

die Meister der Verbände auf den Plätzen 1 bis 12 der Rangliste

die Zweitplatzierten der Verbände auf den Plätzen 1 bis 6

die Dritt- und Viertplatzierten der Verbände auf den Plätzen 1 bis 4

die sechs Sieger der Play-offs

Ab der Saison 2024/25 kommen vier Teams zu den bisherigen 32 hinzu. Die vier Plätze ermitteln sich wie folgt:

Der Tabellendritte der fünftbesten Liga Europas gemäß UEFA-Koeffizient, was aktuell der französischen Ligue 1 entspricht

Ein Meister einer kleineren Liga, der über den Meisterweg der Champions-League-Qualifikation ein Ticket erhält

Zwei der zusätzlichen Plätze gehen an die erfolgreichsten Verbände der Vorsaison: Italien und Deutschland

Beginn der Champions League 24/25: Wann sind die ersten Spiele?

Die Champions League 2024/25 startet im September in die Gruppenphase. Zuvor können sich noch einige Mannschaften über die Qualifikationsrunde und die Play-Offs ihren Platz in der Liga sichern. Das Finale wird am 31. Mai 2025 im in München, Deutschland, ausgetragen. Hier alle Infos im Überblick:

Beginn der Qualifikationsrunde: 9. Juli 2024

Beginn (1. Spieltag der Gruppenphase): 17./18. September 2024

Finale: 31. Mai 2025

Finalstadion: Allianz Arena, München

Mannschaften zu Beginn: 36

Champions League 2024/25: Spielplan - alle Termine im Überblick

Die Spiele der Ligaphase finden an insgesamt acht Spieltagen zwischen September 2024 und Januar 2025 statt. Die K.-o.-Phase beginnt mit den Play-offs am 11. und 12. Februar 2025 und erstreckt sich bis zum Finale am 31. Mai 2025. Die Gruppenphase erstreckt sich über acht Spieltage, die zwischen September und Januar ausgetragen werden. Die K.-o.-Phase beginnt mit den Play-offs am 11. und 12. Februar 2025 und endet mit dem Finale am 31. Mai 2025.

Hier sind alle Termine der UEFA Champions League im Überblick:

Phase Runde Auslosung Termine Qualifikation 1. Qualifikationsrunde 18. Juni 2024 9./10. und 16./17. Juli 2024 2. Qualifikationsrunde 19. Juni 2024 23./24. und 30./31. Juli 2024 3. Qualifikationsrunde 22. Juli 2024 6./7. und 13. August 2024 Play-offs 5. August 2024 20./21. und 27./28. August 2024 Ligaphase Spieltag 1 29. August 2024 17./18. September 2024 Spieltag 2 1./2. Oktober 2024 Spieltag 3 22./23. Oktober 2024 Spieltag 4 5./6. November 2024 Spieltag 5 26./27. November 2024 Spieltag 6 10./11. Dezember 2024 Spieltag 7 21./22. Januar 2025 Spieltag 8 29. Januar 2025 K.o.-Runden Play-Offs 31. Januar 2025 11./12. Februar und 18./19. Februar 2025 Achtelfinale 21. Februar 2025 4./5. und 11./12. März 2025 Viertelfinale 8./9. und 15./16. April 2025 Halbfinale 29./30. April und 6./7. Mai 2025 Finale 31. Mai 2025

Die Spiele werden dienstags und mittwochs um 18.45 Uhr und 21 Uhr ausgetragen. Eine Besonderheit der neuen Saison ist die Einführung von Europapokal-Wochen, in denen zusätzlich am Donnerstagabend gespielt wird.

Das sind die Paarungen am 1. Spieltag:

17. September 2024

Young Boys Bern - Aston Villa, 18.45 Uhr

Juventus Turin - PSV Eindhoven, 18.45 Uhr

Sporting Lissabon - OSC Lille, 21.00 Uhr

FC Bayern München - Dinamo Zagreb, 21.00 Uhr

AC Mailand - FC Liverpool, 21.00 Uhr

Real Madrid - VFB Stuttgart, 21.00 Uhr

18. September 2024

Sparta Prag - RB Salzburg, 18.45 Uhr

Bologna - Donezk, 18.45 Uhr

FC Brügge - Borussia Dortmund, 21.00 Uhr

Manchester City - Inter Mailand, 21.00 Uhr

Celtic Glasgow - Slovan Bratislava, 21.00 Uhr

Paris St. Germain - Girona FC, 21.00 Uhr

19. September 2024

Rotterdam - Bayer Leverkusen, 18.45 Uhr

Roter Stern Belgrad - Benfica Lissabon, 18.45 Uhr

Atletico Madrid - RB Leipzig, 21.00 Uhr

AS Monaco - FC Barcelona, 21.00 Uhr

Atalanta Bergamo - FC Arsenal, 21.00 Uhr

Stade Brest - Sturm Graz, 21.00 Uhr

Champions-League-Spielplan: Gegner aller Teams

Genau terminiert sind die Spiele noch nicht, seit der Auslosung am 29. August 2024 ist zu jedem Team aber bekannt, wer die acht Gegner in der neuen Ligaphase sind:

AC Milan



Heim

Liverpool (ENG)

Club Brugge (BEL)

Crvena Zvezda (SRB)

Girona (ESP)

Auswärts

Real Madrid (ESP)

Leverkusen (GER)

GNK Dinamo (CRO)

Slovan Bratislava (SVK)



Arsenal



Heim

Paris Saint-Germain (FRA)

Shakhtar Donetsk (UKR)

GNK Dinamo (CRO)

Monaco (FRA)

Auswärts

Inter (ITA)

Atalanta (ITA)

Sporting CP (POR)

Girona (ESP)



Aston Villa



Heim

Bayern München (GER)

Juventus (ITA)

Celtic (SCO)

Bologna (ITA)

Auswärts

Leipzig (GER)

Club Brugge (BEL)

Young Boys (SUI)

Monaco (FRA)



Atalanta



Heim

Real Madrid (ESP)

Arsenal (ENG)

Celtic (SCO)

Sturm Graz (AUT)

Auswärts

Barcelona (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Young Boys (SUI)

Stuttgart (GER)



Atlético de Madrid



Heim

Leipzig (GER)

Leverkusen (GER)

Lille (FRA)

Slovan Bratislava (SVK)

Auswärts

Paris Saint-Germain (FRA)

Benfica (POR)

Salzburg (AUT)

Sparta Praha (CZE)



Barcelona



Heim

Bayern München (GER)

Atalanta (ITA)

Young Boys (SUI)

Brest (FRA)

Auswärts

Dortmund (GER)

Benfica (POR)

Crvena Zvezda (SRB)

Monaco (FRA)



Bayern München



Heim

Paris Saint-Germain (FRA)

Benfica (POR)

GNK Dinamo (CRO)

Slovan Bratislava (SVK)

Auswärts

Barcelona (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Feyenoord (NED)

Aston Villa (ENG)



Benfica



Heim

Barcelona (ESP)

Atlético de Madrid (ESP)

Feyenoord (NED)

Bologna (ITA)

Auswärts

Bayern München (GER)

Juventus (ITA)

Crvena Zvezda (SRB)

Monaco (FRA)



Bologna



Heim

Dortmund (GER)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Lille (FRA)

Monaco (FRA)

Auswärts

Liverpool (ENG)

Benfica (POR)

Sporting CP (POR)

Aston Villa (ENG)



Borussia Dortmund



Heim

Barcelona (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Celtic (SCO)

Sturm Graz (AUT)

Auswärts

Real Madrid (ESP)

Club Brugge (BEL)

GNK Dinamo (CRO)

Bologna (ITA)



Brest



Heim

Real Madrid (ESP)

Leverkusen (GER)

PSV Eindhoven (NED)

Sturm Graz (AUT)

Auswärts

Barcelona (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Salzburg (AUT)

Sparta Praha (CZE)



Celtic



Heim

Leipzig (GER)

Club Brugge (BEL)

Young Boys (SUI)

Slovan Bratislava (SVK)

Auswärts

Dortmund (GER)

Atalanta (ITA)

GNK Dinamo (CRO)

Aston Villa (ENG)



Club Brugge



Heim

Dortmund (GER)

Juventus (ITA)

Sporting CP (POR)

Aston Villa (ENG)

Auswärts

Manchester City (ENG)

AC Milan (ITA)

Celtic (SCO)

Sturm Graz (AUT)



Crvena Zvezda



Heim

Barcelona (ESP)

Benfica (POR)

PSV Eindhoven (NED)

Stuttgart (GER)

Auswärts

Inter (ITA)

AC Milan (ITA)

Young Boys (SUI)

Monaco (FRA)



Feyenoord



Heim

Bayern München (GER)

Leverkusen (GER)

Salzburg (AUT)

Sparta Praha (CZE)

Auswärts

Manchester City (ENG)

Benfica (POR)

Lille (FRA)

Girona (ESP)



Girona



Heim

Liverpool (ENG)

Arsenal (ENG)

Feyenoord (NED)

Slovan Bratislava (SVK)

Auswärts

Paris Saint-Germain (FRA)

AC Milan (ITA)

PSV Eindhoven (NED)

Sturm Graz (AUT)



GNK Dinamo



Heim

Dortmund (GER)

AC Milan (ITA)

Celtic (SCO)

Monaco (FRA)

Auswärts

Bayern München (GER)

Arsenal (ENG)

Salzburg (AUT)

Slovan Bratislava (SVK)



Inter



Heim

Leipzig (GER)

Arsenal (ENG)

Crvena Zvezda (SRB)

Monaco (FRA)

Auswärts

Manchester City (ENG)

Leverkusen (GER)

Young Boys (SUI)

Sparta Praha (CZE)



Juventus



Heim

Manchester City (ENG)

Benfica (POR)

PSV Eindhoven (NED)

Stuttgart (GER)

Auswärts

Leipzig (GER)

Club Brugge (BEL)

Lille (FRA)

Aston Villa (ENG)



Leipzig



Heim

Liverpool (ENG)

Juventus (ITA)

Sporting CP (POR)

Aston Villa (ENG)

Auswärts

Inter (ITA)

Atlético de Madrid (ESP)

Celtic (SCO)

Sturm Graz (AUT)



Leverkusen



Heim

Inter (ITA)

AC Milan (ITA)

Salzburg (AUT)

Sparta Praha (CZE)

Auswärts

Liverpool (ENG)

Atlético de Madrid (ESP)

Feyenoord (NED)

Brest (FRA)



Lille



Heim

Real Madrid (ESP)

Juventus (ITA)

Feyenoord (NED)

Sturm Graz (AUT)

Auswärts

Liverpool (ENG)

Atlético de Madrid (ESP)

Sporting CP (POR)

Bologna (ITA)



Liverpool



Heim

Real Madrid (ESP)

Leverkusen (GER)

Lille (FRA)

Bologna (ITA)

Auswärts

Leipzig (GER)

AC Milan (ITA)

PSV Eindhoven (NED)

Girona (ESP)



Manchester City



Heim

Inter (ITA)

Club Brugge (BEL)

Feyenoord (NED)

Sparta Praha (CZE)

Auswärts

Paris Saint-Germain (FRA)

Juventus (ITA)

Sporting CP (POR)

Slovan Bratislava (SVK)



Milan



Heim

Liverpool (ENG)

Club Brugge (BEL)

Crvena Zvezda (SRB)

Girona (ESP)

Auswärts

Real Madrid (ESP)

Leverkusen (GER)

GNK Dinamo (CRO)

Slovan Bratislava (SVK)



Monaco



Heim

Barcelona (ESP)

Benfica (POR)

Crvena Zvezda (SRB)

Aston Villa (ENG)

Auswärts

Inter (ITA)

Arsenal (ENG)

GNK Dinamo (CRO)

Bologna (ITA)



Paris Saint-Germain



Heim

Manchester City (ENG)

Atlético de Madrid (ESP)

PSV Eindhoven (NED)

Girona (ESP)

Auswärts

Bayern München (GER)

Arsenal (ENG)

Salzburg (AUT)

Stuttgart (GER)



PSV Eindhoven



Heim

Liverpool (ENG)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Sporting CP (POR)

Girona (ESP)

Auswärts

Paris Saint-Germain (FRA)

Juventus (ITA)

Crvena Zvezda (SRB)

Brest (FRA)



Real Madrid



Heim

Dortmund (GER)

AC Milan (ITA)

Salzburg (AUT)

Stuttgart (GER)

Auswärts

Liverpool (ENG)

Atalanta (ITA)

Lille (FRA)

Brest (FRA)



Salzburg



Heim

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

GNK Dinamo (CRO)

Brest (FRA)

Auswärts

Real Madrid (ESP)

Leverkusen (GER)

Feyenoord (NED)

Sparta Praha (CZE)



Shakhtar Donetsk



Heim

Bayern München (GER)

Atalanta (ITA)

Young Boys (SUI)

Brest (FRA)

Auswärts

Dortmund (GER)

Arsenal (ENG)

PSV Eindhoven (NED)

Bologna (ITA)



Slovan Bratislava



Heim

Manchester City (ENG)

AC Milan (ITA)

GNK Dinamo (CRO)

Stuttgart (GER)

Auswärts

Bayern München (GER)

Atlético de Madrid (ESP)

Celtic (SCO)

Girona (ESP)



Sparta Praha



Heim

Inter (ITA)

Atlético de Madrid (ESP)

Salzburg (AUT)

Brest (FRA)

Auswärts

Manchester City (ENG)

Leverkusen (GER)

Feyenoord (NED)

Stuttgart (GER)



Sporting CP



Heim

Manchester City (ENG)

Arsenal (ENG)

Lille (FRA)

Bologna (ITA)

Auswärts

Leipzig (GER)

Club Brugge (BEL)

PSV Eindhoven (NED)

Sturm Graz (AUT)



Sturm Graz



Heim

Leipzig (GER)

Club Brugge (BEL)

Sporting CP (POR)

Girona (ESP)

Auswärts

Dortmund (GER)

Atalanta (ITA)

Lille (FRA)

Brest (FRA)



Stuttgart



Heim

Paris Saint-Germain (FRA)

Atalanta (ITA)

Young Boys (SUI)

Sparta Praha (CZE)

Auswärts

Real Madrid (ESP)

Juventus (ITA)

Crvena Zvezda (SRB)

Slovan Bratislava (SVK)



Young Boys



Heim

Inter (ITA)

Atalanta (ITA)

Crvena Zvezda (SRB)

Aston Villa (ENG)

Auswärts

Barcelona (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Celtic (SCO)

Stuttgart (GER)