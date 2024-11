Alonso trifft die Vergangenheit - Keine Zeit für Sightseeing

Zukunft und Vergangenheit kamen gewissermaßen von beiden Seiten auf Xabi Alonso zu. Zum einen waren da natürlich die Fragen nach seiner großen Vergangenheit beim FC Liverpool, wo er von 2004 bis 2009 äußerst erfolgreich Fußball gespielt hatte. Zum anderen gab es aber auch die Fragen nach seiner Zukunft als Trainer, schon im vergangenen Sommer hatte er auf der Liste der Reds ziemlich weit oben gestanden. Aber egal ob Vergangenheit oder Zukunft, der Erfolgscoach von Bayer Leverkusen wehrte die verschiedenen Fragen gewohnt elegant ab.

«Lasst uns über das Spiel reden, das ist interessanter als meine Zukunft», sagte der 42-Jährige etwa mit einem Schmunzeln. «Liverpool ist gerade eine der besten Mannschaften Europas, wenn nicht die beste. Das wird eine große Herausforderung für uns.» Mehrfach wiederholte er, was für eine «Challenge» auf den deutschen Meister da am Dienstagabend (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) in der Champions League warte.

Angesprochen auf seine eigenen Erinnerungen an die Anfield Road, hielt er sich dagegen wieder etwas zurück. Es fühle sich zwar «großartig» an, zurück zu sein. Aber in der Stadt beispielsweise werde er sich bei diesem für ihn besonderen Ausflug nicht viel ansehen. «Ich habe keine Zeit dafür», sagte Alonso. «Ich kenne die Stadt genug, ich habe es genossen. Aber der Fokus lautet: Spiel, Spiel, Spiel.»

Alle drei Königsklassen-Partien hat Liverpool bislang gewonnen, auch Leverkusen hat in dieser Spielzeit bislang noch nicht verloren in Europas Elite-Wettbewerb. Es könnte also interessant werden in Anfield - nicht nur wegen der erstmaligen Rückkehr von Xabi Alonso als Trainer.