Alonso vor Rotterdam-Spiel: «Es wird eine spezielle Nacht»

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso freut sich zum Champions-League-Auftakt auf einen besonders stimmungsvollen Fußballabend. «Es ist ein großes Stadion, eine tolle Atmosphäre und ein Verein mit viel Historie», sagte der 42-Jährige vor dem Spiel bei Feyenoord Rotterdam an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN). «Wir sind in guter Form. Es wird eine spezielle Nacht.»

Leverkusen tritt als Favorit bei den Niederländern im berühmten Stadion «De Kuip» an. Die Arena hat Leverkusens Außenbahnspieler Jeremie Frimpong in guter Erinnerungen. «Ich mag "De Kuip". Ich habe hier mein erstes Tor und meine erste Vorlage für die Nationalmannschaft erzielt», erklärte der Niederländer mit einem Lächeln. Vor der Partie erhielt der 23-Jährige nach eigenen Angaben zahlreiche Ticketanfragen. «Der Großteil meiner Familie wohnt ja in Amsterdam, aber viele wollen kommen», sagte er.