Champions League Auslosung fürs Viertelfinale: Termin, Übertragung und Teams

Die Champions League Auslosung fürs Viertelfinale steht an. Alle Infos rund um Termin, Übertragung im TV und Stream, Teams und Lostöpfe gibt es hier bei uns.

Die Champions League ist der wichtigste europäische Vereinswettbewerb im Fußball. Ursprünglich im Jahr 1955 als Europapokal der Landesmeister ins Leben gerufen, wurde der Wettbewerb später in UEFA Champions League umbenannt. Die Teilnahme steht den besten Fußballvereinen aus den nationalen Ligen Europas offen.

Der Spielplan und die Termine der CL beginnen mit Qualifikationsrunden, gefolgt von einer Gruppenphase. In dieser Phase treten die qualifizierten Teams in Gruppen gegeneinander an, wobei die besten Mannschaften in die K.O.-Runden aufsteigen. Die Finalisten spielen im Endspiel um den begehrten Titel des Champions-League-Siegers.

Die Champions League ist nicht nur sportlich prestigeträchtig, sondern bietet auch finanzielle Anreize für die teilnehmenden Vereine. Das Turnier hat sich zu einem der aufregendsten und meistverfolgten Ereignisse im europäischen Fußballkalender entwickelt. Im Moment sind mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund nur noch zwei deutsche Teams im Rennen - RB Leipzig wurde von Real Madrid rausgekickt. Hier erfahren Sie, wie die Auslosung für das CL-Viertelfinale 2023/2024 vonstatten geht.

Champions League Auslosung Viertelfinale 2023/24: Der Termin

Die Viertelfinals, Halbfinals und das Finale der UEFA Champions League 2023/24 werden am Freitag, 15. März 2024, ausgelost. Uhrzeit: High Noon, 12 Uhr. Ort des Geschehens ist das Haus des europäischen Fußballs im schweizerischen Nyon.

Übertragung der Champions League Auslosung Viertelfinale 2023/24 im TV und Stream

Die Fans haben diverse Optionen, um die mit Spannung erwartete Auslosung des Viertelfinales der Champions League zu verfolgen. Die Ziehung der vier Paarungen im Viertelfinale der Champions League wird im Fernsehen auf Sky Sport News HD übertragen. Zusätzlich wird die Auslosung im Livestream auf Plattformen wie Sky Go, DAZN, der ZDF-Mediathek und der offiziellen Website der UEFA zu sehen sein.

Champions League Auslosung Viertelfinale 2023/24: Die Teams

Diese Teams sind für das Viertelfinale der CL 23/24 im Rennen:

Bayern München

Paris Saint-Germain

Manchester City

Real Madrid

Arsenal/ FC Porto

FC Barcelona / SSC Neapel

/ Atletico Madrid / Inter Mailand

/ Borussia Dortmund / PSV Eindhoven

Lostöpfe bei der Champions League Auslosung Viertelfinale 2023/24

Die Lostöpfe sind noch nicht bekannt. Wir tragen sie an dieser Stelle zeitnah nach, sobald die Infos verfügbar ist.

CL 23/24 - und sonst so?

Für die Auslosung gelten natürlich strenge Regeln. Zum Beispiel:

Ist es erlaubt, dass Teams aus demselben Land gegeneinander antreten?

Ja. Mit dem Abschluss der Achtelfinalspiele entfällt die Regel, Teams aus demselben Land voneinander zu trennen.

Gibt es weitere Beschränkungen in dieser Richtung?

Nein. Es gibt keine vorher festgelegten Teams mehr, und ein politischer Ausschluss für teilnehmende Teams ist ebenfalls nicht vorgesehen. Jeder Verein kann gegen jeden anderen gelost werden. Das zuerst gezogene Team hat das Heimrecht im jeweiligen Hinspiel.

Wie erfolgt die Auslosung der Halbfinalspiele?

Die Viertelfinal-Begegnungen werden nummeriert, sodass beispielsweise der "Sieger aus Viertelfinale 2" auf den "Sieger aus Viertelfinale 4" treffen kann. Zusätzlich wird ein technisches Los für das Heimrecht im Endspiel gezogen.

Champions League: 2023/24: Die weiteren Spiele

Hinspiele Viertelfinale: 9. und 10. April

Rückspiele Viertelfinale: 16. und 17. April

Hinspiele Halbfinale: 30. April und 1. Mai

Rückspiele Halbfinale 7. und 8. Mai

Endspiel : 1. Juni in Wembley

Ursprünglich war geplant gewesen, dass das Finale der Saison 2022/23 bereits in Wembley hätte stattfinden sollen. Jedoch führten zwei durch Corona geprägte Spielzeiten und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dazu, dass die UEFA ihre Planungen mehrfach verschieben musste und die anberaumten Endspiele immer wieder neu terminieren musste. Das Endspiel fand also nicht in London, sondern am 10. Juni 2023 im Istanbuler Atatürk-Stadion statt. Manchester City holte sich den Titel - mit einem 1:0 gegen Inter Mailand.