Bayer oder Atlético: So geht es für die Bayern weiter

Bayer Leverkusen oder Atlético Madrid. Das sind die Gegner-Optionen für den FC Bayern München für das Achtelfinale in der Champions League. Am Freitag im UEFA-Hauptquartier in Nyon um 12.00 Uhr wird die nächste K.o.-Runde der Königsklasse ausgelost. Dann erfährt der deutsche Fußball-Rekordmeister auch schon maßgebliche Details für den angestrebten weiteren Weg zum Finale dahoam am 31. Mai in der Allianz Arena.

Der Grund: Mit der Champions-League-Reform wurde auch der Auslosungsmodus angepasst. Ähnlich wie bei der Setzliste im Tennis sind auf Basis des Abschneidens aus der Ligaphase (Vorrunde) nur noch bestimmte Gegner-Konstellationen möglich.

Für die Bayern heißt das konkret: Im Viertelfinale ginge es gegen Inter Mailand, den FC Arsenal oder Feyenoord Rotterdam - ein schnelles Wiedersehen mit den Niederländern nach dem schmerzhaften 0:3 im Januar wäre also möglich. Im Achtelfinale werden die Münchner als ungesetztes Team das Rückspiel auswärts bestreiten, für folgende Runden würde dies gelost.

Kein Finale Bayern-Dortmund möglich

Fakt ist auch: Ein deutsches Duell wäre für die Bayern aufgrund der Setz-Systematik nur im Halbfinale gegen Borussia Dortmund oder im Finale gegen Bayer Leverkusen möglich, letzteres für den Fall, dass der deutsche Meister nicht der Konkurrent in der kommenden Achtelfinal-Runde am 4./5. und 11./12. März ist. Paris Saint-Germain, der Finalgegner von 2020 (1:0), wäre auch erst im Endspiel ein möglicher Gegner.

Für Borussia Dortmund kommen im Achtelfinale - ein Weiterkommen gegen Sporting Lissabon vorausgesetzt - nur OSC Lille oder Aston Villa als Gegner infrage. Im Viertelfinale könnte es für den BVB im Gegensatz zu den Bayern schon gegen die Topteams der Vorrunde, den FC Liverpool oder den FC Barcelona, gehen.

Auch Bayer Leverkusen muss sich für mehr Klarheit noch bis zum Abschluss der Playoffs am Mittwochabend gedulden. Alternative zu den Bayern ist für das Achtelfinale der Sieger des Gigantenduells zwischen Real Madrid und Manchester City.

