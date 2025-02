Eberl: «Versuchen Gehaltsgefüge einzuhalten»

Trotz der vermutlich teuren Vertragsverlängerungen beim FC Bayern hat Sportvorstand Max Eberl auch die Gehaltskosten im Blick. «Am langen Ende versuchen wir ein Gehaltsgefüge einzuhalten. Wir versuchen auch über Monate, über eineinhalb Jahre ein Stück weit auch zu reduzieren. Das ist ein Ziel, das wir im Vorstand und im Aufsichtsrat besprochen haben», sagte Eberl bei Prime Video.

Trotzdem werde der Club für Topspieler, «die den Unterschied ausmachen, die uns hoffentlich Titel bringen» auch Geld in die Hand nehmen. «Und Josh Kimmich ist ein Führungsspieler, soll in Zukunft, wenn Manuel Neuer irgendwann aufhört, Kapitän vom FC Bayern werden», so Eberl weiter.

Der Vertrag von Joshua Kimmich läuft zum Saisonende aus. Mit den umworbenen Stars Jamal Musiala und Alphonso Davies haben die Münchner jüngst neue Verträge abgeschlossen. Auch Ex-Nationalkeeper Neuer bleibt ein weiteres Jahr bei den Bayern.