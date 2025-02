FC Bayern vor Achtelfinal-Einzug - Auslosung Freitag

Der FC Bayern München will am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) gegen Celtic Glasgow den Einzug in das Achtelfinale der Champions League perfekt machen. Man habe es beim 2:1 in Glasgow sehr gut gemacht, aber jetzt stehe der zweite Teil der Begegnung an, sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Playoff-Rückspiel. Diesmal spiele man zu Hause und wolle das ausnutzen.

Torjäger Harry Kane, der wie Michael Olise beim Sieg im Hinspiel Torschütze war, fehlte am Montag beim Abschlusstraining. Kompany verriet nicht, wie einsatzbereit der Engländer ist. Die Mannschaft müsse in jedem Fall mental bereit sein, um gegen den schottischen Meister das Richtige zu tun, sagte Kompany.

Im Falle eines Weiterkommens ist im Achtelfinale Bayer Leverkusen oder Atlético Madrid der Gegner. Wer es wird, wird am Freitag ausgelost.

Icon Vergrößern Jamal Musiala will den Achtelfinal-Einzug perfekt machen. Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen Jamal Musiala will den Achtelfinal-Einzug perfekt machen. Foto: Sven Hoppe/dpa