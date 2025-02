Gedenkminute vor Bayern-Spiel gegen Celtic

Mit einer Schweigeminute ist vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen Celtic Glasgow der Opfer des Anschlags in München gedacht worden. «Bestürzt in tiefer Trauer und gegen die gesellschaftliche Spaltung» war auf einem Banner in der Südkurve zu lesen. Im Playoff-Rückspiel gegen den schottischen Meister lief der FC Bayern vor 75.000 Zuschauern mit Trauerflor auf. Bei der Gedenkminute erhoben sich die Fußball-Anhänger von ihren Sitzen.

Bei der Attacke am Donnerstag war ein 24-jähriger Afghane mit seinem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi gefahren. Ein zweijähriges Mädchen und seine 37 Jahre alte Mutter waren dabei so schwer verletzt worden, dass sie am Samstag im Krankenhaus starben. Mindestens 37 weitere Menschen wurden verletzt.