Hoffnung auf Schick-Einsatz gegen Inter Mailand

Bayer Leverkusen kann im Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand wohl wieder mit Patrik Schick planen. Der 28 Jahre alte Offensivspieler hat das Abschlusstraining für die Partie am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) absolviert. «Wir müssen von Tag zu Tag schauen. Er fühlt sich besser», sagte Trainer Xabi Alonso. Man werde am Dienstag entscheiden, ob Schick von Beginn oder erst in der zweiten Halbzeit gegen den italienischen Meister ins Spiel kommt.

In der Partie des Tabellenzweiten Inter (13 Punkte) gegen den Sechsten Leverkusen (10) geht es für beide Teams im letzten Spiel des Jahres in der Champions League um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale.

«Wir treffen auf eine der besten europäischen Mannschaften. Das wird eine großartige Herausforderung für uns», sagte Bayer-Trainer Alonso. «Inter ist ein Winner-Team», befand der Bayer-Coach, der in der Offensive weiterhin auf Victor Boniface, Amine Adli und Jonas Hofmann verzichten muss.

Der italienische Meister hat in der Königsklasse noch kein Spiel verloren und kein Gegentor kassiert und ist zudem seit 14 Pflichtspielen unbesiegt. In den Reihen des Teams von Simone Inzaghi stehen die ehemaligen Bundesligastars Yann Sommer, Marcus Thuram und Hakan Calhanoglu, der von 2014 bis 2017 für die Leverkusener 115 Pflichtspiele bestritt.