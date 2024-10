Juventus-Coach Motta setzt in Leipzig auf Ballbesitz-Fußball

Juventus Turin will bei RB Leipzig das Champions-League-Spiel nicht aus der Hand geben. «Wir werden immer versuchen, den Ball zu besitzen und das Spiel zu bestimmen», sagte Juve-Trainer Thiago Motta vor dem zweiten Vorrundenspiel in der Königsklasse an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). «Ich glaube, es wird ein offenes Spiel, der Gegner macht ein gutes Pressing, da wir müssen versuchen, den Ball zu besitzen und den Gegner in Schwierigkeiten bringen.» Auch wenn beide Abwehrreihen das Spiel dominieren werden, fordert Motta: «Wir müssen auch offensiv Qualitäten zeigen.»

Verteidiger Andrea Cambiaso weiß um die Stärken der Leipziger. «Wir müssen dem Druck standhalten und so gut wie möglich spielen. Leipzig hat sehr gute Spieler, junge Spieler, die sehr hungrig sind, sie arbeiten gut als Kollektiv.» Juve wolle mit seinen schnellen Spielern das Pressing der Sachsen umgehen. «Es ist wichtig, den Ball zu besitzen, den Gegner weg vom Strafraum halten», sagte Cambioso. In der Liga ist Juve nach sechs Spieltagen noch ohne Gegentreffer, das einzige Gegentor in dieser Saison gab es in der Champions League beim 3:1-Auftaktsieg gegen die PSV Eindhoven.