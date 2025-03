Kane als Bayern-Anführer: «Hälfte des Jobs erledigt»

Harry Kane war quasi überall. Der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft trieb den FC Bayern beim imposanten 3:0 (1:0) im Champions-League-Kracher gegen Bayer Leverkusen unermüdlich an. Und der 31-Jährige traf gleich zweimal für die Münchner. Waren das seine beiden bislang wichtigsten Treffer im Trikot des deutschen Rekordmeisters?

«Wahrscheinlich schon», meinte der Stürmer, nachdem er in der 9. Minute mit einem platzierten Kopfball und in der 75. Minute mit einem hervorragend getretenen Foulelfmeter zweimal erfolgreich gewesen war. Es waren seine Tore acht und neun in dieser Königsklassen-Saison.

Traumhaft sicher vom Elfmeterpunkt

Und vom Punkt war Kane sogar zum 30. Mal am Stück treffsicher. Er sei aber «nicht nur ein Torjäger», meinte der Engländer - und hatte damit natürlich recht - so viel wie er arbeitete und sich immer wieder ins Mittelfeld und sogar in die Abwehr zurückfallen ließ.

«Harry will einfach Titel gewinnen»

«Das war ein echt großer Schritt in die richtige Richtung», sagte Kane nach der Machtdemonstration im Achtelfinal-Hinspiel und lobte «die richtige Intensität und den richtigen Fokus» seiner Mannschaft. «Die Hälfte des Jobs ist erledigt.»

Kane war wie die gesamte Bayern-Mannschaft von Beginn an da. Und das bekamen die Leverkusener zu spüren. «Harry will einfach Titel gewinnen. Das merkst du bei ihm», sagte Sportvorstand Max Eberl über den langjährigen Angreifer von Tottenham Hotspur, der seit Sommer 2023 für den FC Bayern stürmt und natürlich auch vom «Finale dahoam» am 31. Mai in München träumt.

In allen Profi-Jahren in England und mit der Nationalmannschaft fehlt Kane noch der Gewinn eines Team-Titels.