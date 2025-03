Königsklasse macht BVB Mut für die Liga: Keine «weiße Fahne»

Sebastian Kehl war sichtlich erleichtert. «Wir wissen, dass wir erneut unter den besten Acht in Europa sind. Das ist ein richtig gutes Zeichen von Borussia Dortmund. Das zeigt, dass diese Mannschaft auch was kann», sagte der BVB-Sportdirektor nach dem Viertelfinaleinzug in der Champions League beim OSC Lille und lächelte. «Es ist ein total verdientes Weiterkommen. So müssen wir weitermachen.»

Kehl zieht aus dem starken Auftritt der zuletzt häufig so schwachen Dortmunder auch Optimismus für die restliche Saison in der Fußball-Bundesliga. Der BVB steht nur auf Platz zehn, das Minimalziel, die erneute Qualifikation für die Königsklasse, ist sieben Punkte entfernt.

Dortmund nun gegen direkte Konkurrenten

«In der Bundesliga ist es ja nicht so, dass die Saison abgeschlossen ist. Deswegen würde ich noch nicht die weiße Fahne hissen wollen», sagte Kehl. Der BVB habe mit dem Spiel am Samstag bei RB Leipzig und nach der Länderspielpause gegen den FSV Mainz 05 und beim SC Freiburg «die Möglichkeit, direkte Konkurrenten zu bespielen, Punkte zu sammeln, weiter ranzukommen. Das ist das Ziel.»

Nach diesen drei Partien wartet dann das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League beim FC Barcelona. «Wir sind auf jeden Fall der Underdog», sagte Torwart Gregor Kobel. «Es ist ein super Gegner und es wird sicher eine super schwere Aufgabe.»