Kompany droht Lehrmeister Guardiola: «Ich bin positiv»

Bayern-Trainer Vincent Kompany mochte sich zu einem gerade auch für ihn ganz speziellen und heiklen Playoff-Duell mit seinem Lehrmeister Pep Guardiola in der Champions League noch nicht groß äußern. Manchester City oder Celtic Glasgow heißt die Hürde, die der FC Bayern im Februar in den Playoffs überwinden muss, um weiter von einem Heimfinale am 31. Mai in der Allianz Arena träumen zu dürfen. Die UEFA lost die Playoffs an diesem Freitag aus.

«Ich weiß nicht, ob ich viel sagen muss zu Manchester City», sagte Kompany ausweichend nach dem abschließenden 3:1 gegen Slovan Bratislava in der Ligaphase. Als Profi war er einst Guardiolas Kapitän in Manchester. Hinzu kommt ja auch, dass Guardiola von 2013 bis 2016 Trainer des FC Bayern war.

Neuer: Platz in Top 8 nicht verdient

Fünf Siege und 15 Punkte reichten für den deutschen Fußball-Rekordmeister nicht zum direkten Einzug ins Achtelfinale, sondern nur zu Platz zwölf in der Abschlusstabelle. «Wir haben Federn gelassen. Und deshalb ist es verdient, dass wir nicht unter den Top 8 sind», urteilte Kapitän Manuel Neuer deutlich. Mit Blick auf die möglichen Playoff-Gegner sagte der Torwart: «City und Celtic sind beides geile Gegner. Wir wissen um die Qualität beider Mannschaften.»

«Wir müssen wieder Energie aufbauen, dass wir heiß sind auf diese Spiele», mahnte Kompany am Abend eines Sieges gegen Bratislava, der «keine große Freude» beim Münchner Coach und auch seinen Spielern auslöste. «Ich bin positiv», sagte er beim Blick auf die ungewollte zusätzliche K.o.-Runde.

Erst auswärts

«City hat einen super Kader. Sie sind sehr erfahren in der Champions League, haben top Spieler», bemerkte Torschütze Thomas Müller zum Schwergewicht Manchester.

Am 11./12. Februar werden die Bayern zunächst auswärts in England oder Schottland antreten. Das entscheidende Rückspiel findet eine Woche später in München statt. In einem möglichen Achtelfinale wäre entweder Atlético Madrid (Fünfter der Abschlusstabelle) oder der deutsche Meister Bayer Leverkusen (Sechster) der Münchner Gegner.

Auf Vincent Kompany kommt womöglich ein Duell mit seinem Ex-Trainer Pep Guardiola zu. Foto: Sven Hoppe/dpa