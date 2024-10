Kompany plant mit Kane - Gnabry: «Hütte wird brennen»

Vincent Kompany plant für das zweite Vorrundenspiel des FC Bayern in der Champions League mit Torjäger Harry Kane. «Er hat trainiert. Hoffentlich bleibt alles gut», sagte der Münchner Trainer vor dem Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Aston Villa. Man werde am Spieltag «ganz in Ruhe die Entscheidung treffen». Englands Nationalmannschaftskapitän hatte im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen (1:1) vorzeitig ausgewechselt werden müssen. «Er ist ein toller Spieler, ein fantastischer Torjäger mit Führungsqualitäten und wichtig für die Kabine», sagte Teamkollege Serge Gnabry.

Emotionaler Abend für Kompany

Für Kompany, der als langjähriger Profi bei Manchester City und kurzzeitiger Coach beim FC Burnley reichlich Premier-League-Expertise hat, wird es ein besonderer Abend. «Ich war insgesamt, glaube ich, 13 Jahre in England. Frau und Kinder sind Engländer. Das ist besonders», sagte der 38 Jahre alte Belgier. «Aber es geht um Bayern München. Wir wollen das Ergebnis holen, das wir uns wünschen gegen Aston Villa.»

Die Münchner beendeten den ersten Spieltag der Champions League, in der in dieser Saison in einem neuen Format gespielt wird, dank eines 9:2 gegen Dinamo Zagreb als Tabellenführer. Aston Villa belegte nach einem 3:0 gegen Bern Rang vier.

Gnabry freut sich auf Atmosphäre

Gnabry, der für den FC Arsenal und West Bromwich Albion einige Jahre auf der Insel spielte, freut sich auf eine «krasse Atmosphäre» in England. «Die alten Stadien bringen sehr gut die Stimmung rüber», sagte der 29 Jahre alte Offensivspieler. Für die Menschen in England sei Fußball das Größte. «Deswegen wird die Hütte brennen», sagte Gnabry.

Kompany wies ebenfalls darauf hin, dass es ein stimmungsvoller Abend im Villa Park wird. «Bayern München ist diese Nächte gewohnt. Ich hoffe, dass die Spieler richtig heiß sind auf dieses Spiel und es selbst genießen wollen», sagte der Bayern-Trainer. Aston Villa und der FC Bayern trafen einmal im Europapokal aufeinander. Im Endspiel des Landesmeister-Wettbewerbs gewann Villa im Mai 1982 mit 1:0 gegen die überlegenen Münchner.

Emery lobt Kompany - und erinnert an schwierige Spiele

Gastgeber-Trainer Unai Emery erwartet ein kompliziertes Spiel gegen Kompany, den er noch aus der Premier League kennt. «Ich habe großen Respekt vor Vincent als Trainer. Die zwei Spiele, die wir letzte Saison gegen Burnley bestritten haben, waren sehr schwierig», sagte der Spanier. Beide Mal siegte aber Villa.

Emery selbst ließ in München, wo über ihn zwischenzeitlich als möglicher Nachfolger für Thomas Tuchel spekuliert wurde, schon einmal aufhorchen: Vor zwei Jahren warf er mit dem FC Villarreal im Viertelfinale die Münchner überraschend aus dem Wettbewerb. In dieser Saison traut er ihnen Großes zu. «Es geht gegen eine der besten Mannschaften der Welt. Sie sind einer der Favoriten im Wettbewerb», sagte Emery.

