Lewandowski-Doppelpack ebnet klaren Barcelona-Sieg

Stürmerstar Robert Lewandowski hat den FC Barcelona in der Champions League zum nächsten deutlichen Sieg geführt. Der frühere Profi des FC Bayern München erzielte beim 5:2 (2:1)-Erfolg bei Roter Stern Belgrad einen Doppelpack (43. und 53. Minute). Es waren die Champions-League-Tore 98 und 99 für den Polen.

Die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Hansi Flick ging durch einen Kopfball von Iñigo Martínez in der 13. Minute in Führung. Danach ließ sich Barcelona auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich des ehemaligen Stuttgarters Silas nicht aus der Ruhe bringen (27.). Lewandowski traf noch vor der Pause zum 2:1 (43.). Mit seinem zweiten Treffer sorgte der 36-Jährige für Barças 700. Treffer der Clubgeschichte in der Champions League, wie der spanische Traditionsverein mitteilte.

Die weiteren Treffer für Barcelona erzielten Raphinha (55.) und Fermin (76.). Für Belgrad traf noch Milson zum Endstand (84.). Durch den dritten Sieg im vierten Spiel schob sich Barça auf Platz sechs vor.

Inter siegt nach Calhanoglu-Elfmeter

Deutschlands Nationalspieler Kai Havertz musste mit dem FC Arsenal dagegen eine 0:1-Niederlage bei Inter Mailand hinnehmen. Der Gastgeber war zunächst die bessere Mannschaft und belohnte sich unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff durch einen verwandelten Handelfmeter von Hakan Calhanoglu (45.+3.) mit dem Treffer des Tages. Havertz musste kurz vor Schluss ausgewechselt werden, nachdem er sich eine Wunde am Kopf zugezogen hatte.

Inter steht nach vier Spielen mit nun zehn Punkten auf Platz fünf, Arsenal rangiert nach der ersten Niederlage auf Platz zwölf.

Effizientes Atlético Madrid schlägt PSG

Mit einer brutal effizienten Vorstellung hat Atlético Madrid bei Paris Saint-Germain einen wichtigen 2:1-Sieg eingefahren. PSG startete stark in die Partie und ging durch Warren Zaïre-Emery in Führung (14.). Nur wenige Minuten später glich Nahuel Molina wie aus dem Nichts für Atlético aus (18.). Mit dem zweiten Schuss auf das gegnerische Tor erzielte Ángel Correa in der Nachspielzeit den schmeichelhaften Siegtreffer (90.+3.).

Atlético schob sich durch den zweiten Sieg vor in die Playoff-Ränge, PSG wäre derzeit ausgeschieden.

Icon Vergrößern Robert Lewandowski erzielte gegen Roter Stern Belgrad seine Champions-League-Tore 98 und 99. Foto: Darko Vojinovic/AP Icon Schließen Schließen Robert Lewandowski erzielte gegen Roter Stern Belgrad seine Champions-League-Tore 98 und 99. Foto: Darko Vojinovic/AP