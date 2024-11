Lewandowski macht 100 voll - City verspielt 3:0-Führung

Stürmerstar Robert Lewandowski hat den FC Barcelona von Ex-Bundestrainer Hansi Flick in der Champions League zum vierten Sieg und sich selbst in einen elitären Club geschossen. Der frühere Bayern- und BVB-Angreifer brachte die Katalanen beim 3:0 (1:0) gegen Stade Brest in der zehnten Minute per Foulelfmeter in Führung. Es war das 100. Tor des Polen in der Königsklasse. Diese Marke erreichten vor ihm nur Lionel Messi (129) und Cristiano Ronaldo (140). Der ehemalige Leipziger Dani Olmo (66.) und wieder Lewandowski (90.+2) markierten Barças weitere Treffer.

Der Tabellenführer der spanischen Liga konnte nach zwei sieglosen Spielen wieder einen Erfolg feiern. In der Tabelle der Champions League stehen die Spanier mit vier Erfolgen aus fünf Spielen auf Platz zwei, der direkt für die Runde der letzten Sechzehn qualifiziert.

City bricht nach 3:0 auseinander

Fünf Niederlagen in Serie gab es zuletzt für Manchester City - eine nie dagewesene Negativserie unter Trainer Pep Guardiola. Beim 3:3 (1:0) gegen Feyenoord Rotterdam gab es einen weiteren heftigen Dämpfer. Nach Toren von Ex-DFB-Kapitän Ilkay Gündogan (50.) und Torjäger Erling Haaland (44./Elfmeter und 53.) sah der englische Meister bereits wie der sichere Sieger aus.

Doch die letzten Wochen haben Spuren bei den Engländern hinterlassen. Nach Toren von Santiago Giménez (75.) und Anis Hadj Moussa (82.) musste City noch einmal zittern, ehe Dávid Hancko (89.) den Niederländern tatsächlich noch einen Punkt sichern konnte. Am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) gibt es in der Liga für City an der Anfield Road das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Liverpool, der bereits mit acht Punkten Vorsprung enteilt ist. In der Königsklasse ist das direkte Erreichen des Achtelfinales in ernsthafter Gefahr.

Havertz schiebt ein

Nationalspieler Kai Havertz und der FC Arsenal holten sich derweil den ersten Auswärtssieg in der Champions League. Der Premier-League-Club führte bei Sporting Lissabon schon zur Pause 3:0 und siegte am Ende 5:1. Der 25 Jahre alte Havertz erzielte den zweiten Treffer der Gunners in der 22. Minute. Nach einer Vorarbeit von Bukayo Saka schob er aus kurzer Distanz ein.

Gabriel Martinelli (6.) und Verteidiger Gabriel (45.+1) trafen ebenfalls für die Engländer in Halbzeit eins. Das 1:3 von Gonçalo Inácio war kein Wirkungstreffer für die Londoner. Saka (65./Elfmeter) und Leandro Trossard (82.) sorgten für den Endstand. In der Tabelle ist Arsenal im Kampf um die direkten Achtelfinal-Plätze in aussichtsreicher Position.

Viele Tore gab es auch in den restlichen Partien. Young Boys Bern unterlag Atalanta Bergamo zu Hause 1:6. Sparta Prag erwischte es beim 0:6 gegen Atlético Madrid noch heftiger. Die AC Mailand tat sich beim 3:2 bei Slovan Bratislava etwas schwer.

