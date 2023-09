Champions League live im TV und Stream: CL-Übertragung in der Saison 2023/24

Wo kann man die Champions League 2023/24 live im TV und Stream verfolgen? Alle Infos zur Übertragung der neuen Saison finden Sie hier.

Die UEFA Champions League 23/24 startet am 19. September in die Gruppenphase. Wie üblich folgen auf die drei Qualifikationsrunden die Play-Offs, daraufhin die Gruppenphase und schließlich die Finalspiele. 29 automatisch qualifizierte Mannschaften und der Gewinner der Vorrunde dürfen um den Pokal in der Saison 23/24 kämpfen.

Zu den automatisch qualifizierten Teams zählen unter anderem die ersten vier Teams der Bundesliga. Neben der deutschen Bundesliga stellen auch die Premier League, die Primera Division und die Serie A ihre besten vier Teams. Die Champions League Saison 2023/24 verspricht also wie immer hochklassigen Fußball und jede Menge Spannung.

Aber wann finden die Partien statt? Werden die Spiele im Free-TV übertragen oder wo kann man die Champions League sonst verfolgen? Alle Informationen zur Live-Übertragung der Champions League im TV und Stream finden Sie hier.

Wird die Champions League 23/24 im Free-TV übertragen?

Wie auch im letzten Jahr wird die Champions League 2023/24 nicht im Free-TV gezeigt. Es ist zwar zu erwarten, dass es Zusammenfassungen der Spiele geben wird, wer die Saison live verfolgen möchte, muss allerdings auf kostenpflichtige Angebote zurückgreifen. In der letzten Saison wurde lediglich das Finale im ZDF übertragen und auch im Jahr 2024 wird das Finale bei dem öffentlich-rechtlichen Sender zu sehen sein.

CL 23/24 im Live-Stream: DAZN oder Amazon Prime?

Der Hauptteil der Übertragung der Champions-League 2023/24 wird von DAZN übernommen. Hier kann man alle Spiele von der Qualifikation bis zum Finale live mitverfolgen. Dafür braucht man allerdings ein kostenpflichtiges Abo. DAZN kann man aktuell ab 29,99 Euro im Monat abonnieren. Auch auf Amazon Prime gibt es ausgewählte Partien zu sehen. Der Streamingdienst möchte jeweils ein Topspiel am Dienstag zeigen. Solange deutsche Teams am Wettkampf teilnehmen, soll jeweils das Spiel mit deutscher Beteiligung übertragen werden, lässt Amazon Prime verlautbaren. Das Abo hier kostet nur 6,99 Euro pro Monat.

Die Champions League 23/24 im TV: Gruppenphase, Qualifikation und K.o.-Phase

Wie bereits erwähnt, wird die Champions League nur auf DAZN und Amazon Prime übertragen. Das Finale in London wird zusätzlich im ZDF gezeigt. Laut offiziellem Spielplan der Champions League 2023/24 wird dieses am 1. Juni 2024 in London im Wembley Stadion stattfinden. Hier finden Sie einen Überblick, wann die einzelnen Partien ausgespielt werden und wo sie im TV oder Stream übertragen werden.

Phase Runde Auslosung Termine Free-TV Pay-TV Qualifikation 1. Qualifikationsrunde 20. Juni 2023

11./12. & 18./19 Juli 23

DAZN

2. Qualifikationsrunde 21. Juni 2023

25./26. Juli & 1./2. August 23

DAZN

3. Qualifikationsrunde 24. Juli 2023

8./9. & 15. August 23

DAZN

Playoffs

7. August 2023 22./23. & 29./30. August 23

DAZN Gruppenphase Spieltag 1

31. August 2023 19./20. September 23

DAZN / Amazon

Spieltag 2

31. August 2023 3./4. Oktober 23

DAZN / Amazon

Spieltag 3 31. August 2023

24./25. Oktober 23

DAZN / Amazon

Spieltag 4 31. August 2023

7./8. November 23

DAZN / Amazon

Spieltag 5

31. August 2023 28./29. November 23

DAZN / Amazon

Spieltag 6 31. August 2023

12./13. Dezember 23

DAZN / Amazon Termine für die K.o.-Phase Achtelfinale

15. März 2024 13./14./20./21. Februar & 5./6./12./13. März 2024

DAZN / Amazon

Viertelfinale



15. März 2024 9./10. & 16./17. April 24

DAZN / Amazon

Halbfinale

15. März 2024 30. April & 1./7./8. Mai 24

DAZN / Amazon

Finale

- 1. Juni 24 ZDF DAZN

Die Gruppenphase der Champions League 23/24 im TV und Stream

Die Gruppenphase der Champions League 23/24 beginnt am 19. September mit den ersten Partien des ersten Spieltags. Wir haben eine Übersicht für Sie mit allen Begegnungen, die bis zum 6. und letzten Spieltag der Gruppenphase am 13. Dezember 2023 ausgetragen werden.

Außerdem gibt es einen Überblick darüber, welcher Streaminganbieter welche Spiele überträgt: Alle Partien werden von DAZN gezeigt und ein Teil auch Amazon Prime. Welche Spiele bei Prime zu sehen sind, wird im Laufe der Saison nach Bekanntgabe weiter ergänzt. Wahrscheinlich ist aber, dass neben den bereits vermerkten Partien auch die Spiele Milan - Dortmund (28. November 2023) und ManUnited - Bayern (12. Dezember 2023) bei Amazon Prime ausgestrahlt werden.

Dienstag, 19. September 2023, 1. Spieltag

18.45 Uhr: Milan - Newcastle ( DAZN )

( ) 18.45 Uhr: Young Boys - RB Leipzig ( DAZN )

) 21 Uhr: PSG - Dortmund ( Amazon Prime )

) 21 Uhr: Donzek - FC Porto ( DAZN )

( ) 21 Uhr: Man City - Roter Stern ( DAZN )

- Roter Stern ( ) 21 Uhr: Lazio - Atlético Madrid ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: Barcelona - Antwerp ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: Feyenoord - Celtic ( DAZN )

Mittwoch, 20. September 2023, 1. Spieltag

18.45 Uhr: Real Madrid - Union Berlin ( DAZN )

) 18.45 Uhr: Galatasaray - FCK ( DAZN )

- FCK ( ) 21 Uhr: FC Bayern - Manchester United ( DAZN )

) 21 Uhr: Benefica - RB Salzburg ( DAZN )

( ) 21 Uhr: Braga - Neapel ( DAZN )

( ) 21 Uhr: Arsenal - PSV Eindhoven ( DAZN )

( ) 21 Uhr: Sevilla - Lens ( DAZN )

- Lens ( ) 21 Uhr: Real Sociedad - Inter ( DAZN )

Dienstag, 3. Oktober 2023, 2. Spieltag

18.45 Uhr: Union Berlin - Braga ( DAZN )

- Braga ( ) 18.45 Uhr: RB Salzburg - Real Sociedad ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: Inter - Benefica ( DAZN )

) 21 Uhr: PSV Eindhoven - Sevilla ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: FCK - Bayern ( DAZN , Amazon Prime )

, ) 21 Uhr: ManUnited - Galatasaray ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: Neapel - Real Madrid ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: Lens - Arsenal ( DAZN )

Mittwoch, 4. Oktober 2023, 2. Spieltag

18.45 Uhr: Atlético Madrid - Feyenoord ( DAZN )

- Feyenoord ( ) 18.45 Uhr: Antwerp - Donezk ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: Roter Stern - Young Boys ( DAZN )

) 21 Uhr: Dortmund - Milan ( DAZN )

- Milan ( ) 21 Uhr: Newcastle - PSG ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: RB Leipzig - Man City ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: FC Porto - FC Barcelona ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: Celtic - Lazio ( DAZN )

Dienstag, 24. Oktober 2023, 3. Spieltag

18.45 Uhr: Galatasaray - Bayern ( DAZN , Amazon Prime )

- Bayern ( , ) 18.45 Uhr: Inter - RB Salzburg ( DAZN )

( ) 21 Uhr: Union Berlin - Neapel ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: Sevilla - Arsenal ( DAZN )

- Arsenal ( ) 21 Uhr: Braga - Real Madrid ( DAZN )

( ) 21 Uhr: Lens - PSV Eindhoven ( DAZN )

( ) 21 Uhr: Benfica - Real Sociedad ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: ManUnited - FCK ( DAZN )

Mittwoch, 25. Oktober 2023, 3. Spieltag

18.45 Uhr: Barcelona - Donezk ( DAZN )

- ( ) 18.45 Uhr: Feyenoord - Lazio ( DAZN )

( ) 21 Uhr: Newcastle - Dortmund ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: RB Leipzig - Roter Stern ( DAZN )

- Roter Stern ( ) 21 Uhr: Young Boys - Man City ( DAZN )

( ) 21 Uhr: PSG - Milan ( DAZN )

- Milan ( ) 21 Uhr: Celtic - Atlético Madrid ( DAZN )

( ) 21 Uhr: Antwerp - FC Porto ( DAZN )

Dienstag, 7. November 2023, 4. Spieltag

18.45 Uhr: Dortmund - Newcastle ( DAZN , Amazon Prime )

- ( , ) 18.45 Uhr: Donezk - Barcelona ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: Lazio - Feyenoord ( DAZN )

- Feyenoord ( ) 21 Uhr: FC Porto - Antwerp ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: Man City - Young Boys ( DAZN )

- Young Boys ( ) 21 Uhr: Milan - PSG ( DAZN )

( ) 21 Uhr: Atlético Madrid - Celtic ( DAZN )

- Celtic ( ) 21 Uhr: Roter Stern - RB Leipzig ( DAZN )

Mittwoch, 8. November 2023, 4. Spieltag

18.45 Uhr: Real Sociedad - Benfica ( DAZN )

- ( ) 18.45 Uhr: Neapel - Union Berlin ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: FCK - ManUnited ( DAZN )

( ) 21 Uhr: RB Salzburg - Inter ( DAZN )

- Inter ( ) 21 Uhr: Bayern - Galatasaray ( DAZN )

( ) 21 Uhr: Arsenal - Sevilla ( DAZN )

( ) 21 Uhr: PSV Einhoven - Lens ( DAZN )

- Lens ( ) 21 Uhr: Real Madrid - Braga ( DAZN )

Dienstag, 28. November 2023, 5. Spieltag

18.45 Uhr: Lazio - Celtic ( DAZN )

- Celtic ( ) 18.45 Uhr: Donezk - Antwerp ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: Milan - Dortmund ( DAZN )

( ) 21 Uhr: Feyenoord - Atlético Madrid ( DAZN )

( ) 21 Uhr: PSG - Newcastle ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: Barcelona - FC Porto ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: Young Boys - Roter Stern ( DAZN )

) 21 Uhr: Man City - RB Leipzig ( DAZN )

Mittwoch, 29. November 2023, 5. Spieltag

18.45 Uhr: Galatasaray - ManUnited ( DAZN )

- ( ) 18.45 Uhr: Sevilla - PSV Eindhoven ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: Bayern - FCK ( DAZN )

) 21 Uhr: Real Madrid - Neapel ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: Real Sociedad - RB Salzburg ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: Braga - Union Berlin ( DAZN )

( ) 21 Uhr: Arsenal - Lens ( DAZN )

) 21 Uhr: Benfica - Inter ( DAZN )

Dienstag, 12. Dezember 2023, 6. Spieltag

18.45 Uhr: Lens - Sevilla ( DAZN )

( ) 18.45 Uhr: PSV Eindhoven - Arsenal ( DAZN )

- Arsenal ( ) 21 Uhr: Union Berlin - Real Madrid ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: RB Salzburg - Benfica ( DAZN )

- ( ) 21 Uhr: Neapel - Braga ( DAZN )

- Braga ( ) 21 Uhr: Inter - Real Sociedad ( DAZN )

( ) 21 Uhr: FCK - Galatasaray ( DAZN )

( ) 21 Uhr: ManUnited - Bayern ( DAZN )

Mittwoch, 13. Dezember 2023, 6. Spieltag