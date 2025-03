Liverpool-Coach nach Aus: Müssen über neuen Modus nachdenken

Liverpools Trainer Arne Slot hat nach dem unerwarteten Aus im Achtelfinale den neuen Modus der Champions League infrage gestellt. «Wir sind auf eine Art ausgeschieden, mit der wir Europa beeindruckt haben, denke ich», sagte er nach dem 1:4 im Elfmeterschießen gegen Paris Saint-Germain. «Man muss darüber nachdenken, wie viel es wert ist, wenn man in der Ligaphase Erster wirst, wenn du dann in der nächsten Runde auf Paris Saint-Germain treffen kannst.»

Liverpool dominiert, PSG schaffte es gerade so in die Playoffs

Der FC Liverpool hatte die erste Phase im reformierten Champions-League-Modus dominiert und souverän Rang eins in der Tabelle geholt. Das bescherte dem englischen Top-Club zwar eine längere Pause - wie sieben weiteren Teams - bewahrte ihn aber nicht vor dem Duell mit dem französischen Meister im Achtelfinale. Paris hatte sich in der Ligaphase extrem schwergetan und war gerade so noch in die Playoffs gekommen.

Paris-Niederlage im Hinspiel stellt Spielverlauf auf den Kopf

Das Hinspiel in Paris hatte Liverpool 1:0 gewonnen, im Rückspiel erzwang Paris durch ein 1:0 die Verlängerung und schließlich das Elfmeterschießen. Gianluigi Donnarumma parierte die Elfmeter der Liverpool-Profis Darwin Nunez und Curtis Jones.

«Das ist das Format, in dem wir spielen, und das müssen wir akzeptieren», sagte Slot, der Nachfolger von Jürgen Klopp als Trainer des FC Liverpool ist. «Wenn du das Turnier gewinnen willst, musst du am Ende Mannschaften wie Paris Saint-Germain schlagen und das haben wir heute nicht getan.» In der Ligaphase hatte sich Liverpool noch gegen Teams wie Real Madrid, AC Mailand und Borussia Dortmund durchgesetzt, während Paris Niederlagen gegen den FC Bayern München, den FC Arsenal und Atletico Madrid kassierte.

Slot: «Das war das beste Fußballspiel, an dem ich je beteiligt war»

Schon gegen Manchester City in den Playoffs zeigte sich PSG allerdings stark verbessert, das Hinspiel in Liverpool dominierten die Franzosen und verloren nur wegen einer überragenden Leistung von Liverpools Torwart Alisson und eines späten Gegentreffers. Auch das Rückspiel in Paris hatte hohen Unterhaltungswert mit hochklassigem Fußball und Chancen auf beiden Seiten. «Das war das beste Fußballspiel, an dem ich je beteiligt war», sagte Slot.

PSG-Trainer Luis Enrique lobte: «Heute haben wir gezeigt, was für ein Team wir sind. Wir haben großen Charakter. Wir haben eine top, top Leistung gezeigt und das war genau, was wir tun mussten.» Für Paris war es das erste Elfmeterschießen in der Champions League in der Geschichte des Clubs.

Mit zwei parierten Elfmetern brachte Gianluigi Donnarumma PSG ins Viertelfinale der Champions League. Foto: Dave Thompson/AP/dpa

Erster in der Ligaphase, raus im Achtelfinale: Die Champions-League-Saison verlief bitter für den FC Liverpool. Foto: Jon Super/AP/dpa