Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
Fußball
Icon Pfeil nach unten

Champions League: Liverpool siegt spät - PSG und Inter souverän

Champions League

Liverpool siegt spät - PSG und Inter souverän

Beim Start in die Champions League hat der FC Liverpool kurz vor Schluss noch einen Sieg geholt. Souveräner machen es die Vorjahresfinalisten.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Marcos Llorente (rechts) machte beide Tore für Atlético Madrid
    Marcos Llorente (rechts) machte beide Tore für Atlético Madrid Foto: Jon Super/AP/dpa

    Nationalspieler Florian Wirtz ist mit dem FC Liverpool erfolgreich in die neue Champions-League-Saison gestartet. Dank eines späten Treffers von Virgil van Dijk (90. Minute +2) setzten sich die Reds mit 3:2 (2:1) gegen Atlético Madrid durch.

    Andy Robertson (4.) und Mohamed Salah (6.) hatten Liverpool schnell auf den Erfolgsweg gebracht. Ein Doppelpack von Marcos Llorente (45.+3/81.) dämpfte dann aber die Stimmung an der Anfield Road - bis Kapitän van Dijk traf. Wirtz war in der 74. Minute ausgewechselt worden. Atlético-Trainer Diego Simeone sah in einer hitzigen Schlussphase noch die Rote Karte.

    Doppelpack von Thuram

    Titelverteidiger Paris Saint-Germain legte dagegen mit einem souveränen Sieg gegen Atalanta Bergamo los. Gegen die Italiener hatte PSG beim 4:0 (2:0) keine große Mühe. Marquinhos (3.), Khvicha Kvaratskhelia (39.), Nuno Mendes (51.) und Gonçalo Ramos (90.+1) erzielten die Treffer. Paris hätte noch höher gewinnen können, aber Bradley Barcola (44.) vergab einen Elfmeter kläglich.

    Vorjahresfinalist Inter Mailand setzte sich ebenfalls verdient mit 2:0 (1:0) bei Ajax Amsterdam durch. Ein Doppelpack des Ex-Gladbachers Marcus Thuram (42./47.) sorgte für den Sieg der Italiener.

    Marcus Thuram (Mitte) erzielte beide Tore für Inter
    Marcus Thuram (Mitte) erzielte beide Tore für Inter Foto: Patrick Post/AP/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden