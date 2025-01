Man City droht das Aus in der Champions League

Dem englischen Meister Manchester City droht das frühzeitige Aus in der Champions League. Trotz 2:0-Führung verlor das Team von Trainer Pep Guardiola das Topspiel bei Paris Saint-Germain noch mit 2:4 (0:0) und kann es damit höchstens noch in die Play-offs ums Achtelfinale schaffen. Real Madrid setzte sich dagegen locker mit 5:1 (2:0) gegen den FC Salzburg durch und ist damit vor dem letzten Spieltag zumindest sicher in den Playoffs.

Noch besser steht der FC Arsenal da, der nach dem souveränen 3:0 (1:0)-Erfolg gegen Dinamo Zagreb kaum noch von den direkten Achtelfinal-Rängen zu verdrängen ist. Gleiches gilt für Inter Mailand nach dem 1:0 (1:0)-Sieg bei Sparta Prag. Auch Stadtrivale AC Mailand ist nach dem 1:0 (1:0) gegen den FC Girona auf Kurs.

Reals magisches Dreieck trifft

Real ist wieder gut im Rennen, weil Rodrygo (23. Minute/34.), Kylian Mbappé (48.) und Vinicius Junior (55./77.) für den klaren Sieg gegen Salzburg sorgten. Mads Bistrup (85.) erzielte den Ehrentreffer für die Österreicher.

Ganz anders die Stimmung bei City, obwohl nach dem Doppelschlag von Jack Grealish (50.) und Erling Haaland (53.) Guardiolas Team eigentlich schon auf Kurs schien. Doch nur sieben Minuten später stand es nach Treffern von Ousmane Dembélé (56.) und Bradley Barcola (60.) schon wieder Remis. Danach wackelten die Gäste. João Neves (78.) und Gonçalo Ramos (90.+6) machten den Sieg klar.

Havertz trifft für Arsenal

Einen deutlich entspannteren Abend erlebte der FC Arsenal, bei dem Declan Rice (2.), Nationalspieler Kai Havertz (66.) und Martin Ödegaard (90.+1) für den souveränen Erfolg gegen Zagreb sorgten.

Lautaro Martínez (12.) machte mit seinem Tor Inters Erfolg in Prag perfekt. Rafael Leão (37.) bescherte der AC Mailand den Sieg gegen Girona.

Real Madrid erlebte einen gelungenen Abend gegen Salzburg. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa