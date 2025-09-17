Mbappé nach 50 Real-Toren: «Tue das, was das Team braucht»

Nach seinem 50. Tor im Trikot von Real Madrid hat sich Kylian Mbappé bester Laune gezeigt - und voller Tatendrang. «Es ist eine Freude, hier zu sein, und einen weiteren Champions-League-Abend zu erleben», sagte der französische Nationalspieler nach dem 2:1 gegen Olympique Marseille, bei dem er beide Tore per Elfmeter erzielte und Real in Unterzahl zum Auftaktsieg in der Königsklasse führte. «Es war ein etwas anstrengender Abend, weil wir auf zehn Mann runter sind für einige Zeit, aber wir haben den Champions-League-Geist ins Bernabéu gebracht», sagte Mbappé.

Tor Nummer 49 seit dem Wechsel von Paris Saint-Germain vor der vergangenen Saison war ein Elfmeter in der 29. Minute, den Jubiläumstreffer im 64. Auftritt als Real-Profi erzielte Mbappé dann in der 81. Minute erneut vom Punkt. Den Druck dabei «brauche ich, um das Beste aus mir herauszuholen», erklärte er. Er sei sehr zufrieden damit, nach wettbewerbsübergreifend fünf Saisonspielen bereits sechs Tore erzielt zu haben. Er setze sich keine Grenzen. «Ich will dem Team einfach helfen. Wenn das bedeutet, zu treffen, dann treffe ich. Wenn es bedeutet, zu pressen, dann presse ich. Wenn das bedeutet, vorzubereiten, dann bereite ich vor. Ich tue das, was das Team von mir braucht.»