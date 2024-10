Nach erster Kompany-Niederlage: Bayern-Blick «nach vorne»

Der FC Bayern München sieht den Kurs des neuen Trainers Vincent Kompany nach dem 0:1 in der Champions League bei Aston Villa weiter als den richtigen an. «Vincent, wir sind sicher, dass deine Art zu spielen, dass deine Ansprache, das Miteinander mit den Spielern uns nur heute ausnahmsweise mal ein bisschen Kummer bereitet, aber in den letzten Spielen viel Freude bereitet hat und vor allem auch wieder Freude bereiten wird», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bei der nächtlichen Ansprache im Teamhotel.

«Wir sind froh, dass du bei uns bist. Wir sind froh, über die Art, wie wir wieder Fußball spielen, dass wir Freude am Spiel haben, dass wir spüren, alle, die wir in der Säbener Straße arbeiten, dass die Mannschaft Spaß hat aneinander und dass wir den Blick nach vorne richten müssen», sagte Dreesen. Im achten Pflichtspiel der Münchner unter Kompany gab es in Birmingham die erste Niederlage. Nach zuvor imposanten 30 Toren blieb der FC Bayern dabei erstmals in der knapp 100 Tage langen Amtszeit von Kompany ohne eigenen Treffer.

Kane: «Es war einer dieser Abende»

Im rötlichen Licht des Bankettsaals hörten die Stars um den zum zweiten Mal nacheinander leer ausgegangenen Stürmerstar Harry Kane aufmerksam zu. «Es war einer dieser Abende, an dem der letzte Pass nicht ankommt oder der Schuss nichts ins Tor geht», sagte der konsternierte Kane. Nach seiner Verletzung vom 1:1 gegen Leverkusen blieb der 31-Jährige bei der Rückkehr auf die Insel wirkungslos. «Wir sind natürlich enttäuscht und müssen aus unseren heutigen Fehlern lernen. Es ist immer noch früh in der Saison», sagte Englands Nationalmannschaftskapitän.

Die Bayern verloren am zweiten Spieltag von Europas Fußball-Königsklasse, weil Joker Jhon Duran den Münchner Torhüter Manuel Neuer in der 79. Minute überlistete. «So ein Treffer gehört zum kalkulierten Risiko dazu», sagte der ehemalige Nationaltorhüter Neuer. «Ich glaube, dass man das schlechte Gefühl, das man hat, wenn man verliert, so schnell wie möglich wettmachen will. Ich glaube, dass die Köpfe nicht down sind.» Erst recht nicht, weil ein neues Finale dahoam am 31. Mai 2025 die Bayern antreibt.

Bayern haben «noch viel vor»

Das Endspiel in der heimischen Arena ist noch weit weg. In der Bundesliga geht es am Sonntag bei Eintracht Frankfurt weiter. In der Champions League in drei Wochen beim FC Barcelona als nächstem großen Prüfstein. «Wir haben noch viel vor uns», sagte Dreesen.

Kompany selbst war bemüht, die erste Niederlage - und das auch noch ohne eigenen Treffer - analytisch einzuordnen. «Normalerweise erzielen wir unsere Tore, in dieser Woche haben wir aber den Pfosten getroffen, die Latte - aber das ist kein Trend», sagte der 38 Jahre alte Belgier.

Vier Jahrzehnte nach der Endspiel-Niederlage im Europapokal der Landesmeister gegen den britischen Traditionsclub gab es auch beim zweiten Duell eine Niederlage. «Es war natürlich eine ganz spezielle Nacht für den Gegner, aber es wurde heute nicht die Champions League entschieden», sagte Kompany.

