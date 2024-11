Nach Zusammenprall: Kai Havertz mit Platzwunde ausgewechselt

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Kai Havertz vom FC Arsenal musste im Champions-League-Spiel bei Inter Mailand (0:1) in der Nachspielzeit ausgewechselt werden. Nach einem Zusammenstoß mit dem deutschen Innenverteidiger Yann Aurel Bisseck hatte sich der 25-Jährige eine blutende Platzwunde am Kopf zugezogen.

Ob Havertz' Einsatz für die Nationalmannschaft in den letzten beiden Partien der Nations-League-Vorrunde gegen Bosnien-Herzegowina (16. November) und in Ungarn (19. November) in Gefahr ist, war zunächst offen.

Havertz stieg nach einer scharfen Flanke von der linken Seite in der 90. Minute in die Luft, doch Bisseck kam ihm zuvor. In der Folge stießen die Landsmänner mit den Köpfen zusammen. Während es für den Inter-Abwehrspieler weiterging, wurde Havertz für Martin Ödegaard ausgewechselt.