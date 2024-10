Pikantes Wiedersehen für Sané - Vincic pfeift Bayern-Spiel

Der Slowene Slavko Vincic leitet am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) das Champions-League-Spiel des FC Bayern München beim FC Barcelona. Die Ansetzung des Final-Referees der Vorsaison beschert Bayern-Profi Leroy Sané das Wiedersehen mit dem Unparteiischen, der ihn vor einem Jahr mit der Roten Karte vom Feld gestellt hatte. Sané hatte beim Länderspiel in Österreich seinen Gegenspieler Phillipp Mwene zu Beginn der zweiten Halbzeit nach einem Zweikampf mit einem Schlag niedergestreckt und war dafür des Feldes verwiesen worden.

Zuletzt leitete Vincic das Nations-League-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande (1:0). Dabei hatte er den Treffer von Jamie Leweling in der zweiten Minute wegen einer strittigen Abseitsentscheidung einkassiert. Nach Ansicht der TV-Bilder hatte der Referee entschieden, dass keine neue Spielsituation entstanden sei, obwohl ein Niederländer den Ball anscheinend schon unter Kontrolle hatte. Dadurch zählte der Treffer wegen einer vorherigen Abseitsstellung von Serge Gnabry nicht. Diese Entscheidung hatte für Kritik gesorgt.

Gute Bilanz gegen Barcelona - und ein großes Flick-Spiel

Zweimal leitete der 44-Jährige Partien des FC Bayern in Europas Fußball-Königsklasse. Im März war er beim 3:0 im Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom im Einsatz. Zwei Jahre zuvor pfiff er beim 1:1 im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Villarreal. Damals schieden die Münchner aus.

Der FC Bayern und der von Ex-Coach Hansi Flick trainierte FC Barcelona sind jeweils mit einem Sieg und einer Niederlage in die reformierte Champions League gestartet. Nach dem 0:1 bei Aston Villa wollen die Münchner ihren zweiten Vorrundensieg verbuchen. Die Bilanz der Bayern gegen Barcelona ist sehr gut. Der deutsche Rekordmeister hat die letzten sechs Spiele in der Champions League und zehn von insgesamt 13 Partien in Europas Eliteliga gegen die Katalanen gewonnen. Besonders spektakulär war der 8:2-Erfolg der Münchner unter Flick auf dem Weg zum Champions-League-Triumph 2020.

Hansi Flick feierte mit Bayern vor vier Jahren einen 8:2-Erfolg in der Champions League gegen Barcelona. Foto: Manu Fernandez/AP Pool/dpa