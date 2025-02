«Schwebender» Davies rettet Bayern mit Elf-Millionen-Tor

Beim Comeback nach einer Muskelverletzung avancierte Alphonso Davies mit seinem späten Joker-Tor zum Bayern-Retter. «Schlussendlich sind wir einfach froh, dass wir in die nächste Runde eingezogen sind», sagte der eingewechselte Außenverteidiger nach seinem wichtigsten Treffer für die Münchner in den Champions-League-Playoffs.

Nach dem 2:1 im Hinspiel bei Celtic Glasgow bewahrte der kanadische Fußball-Nationalspieler den FC Bayern mit seinem Treffer zum 1:1 in der Nachspielzeit vor der Verlängerung und einem möglichen Ausscheiden. Nun trifft der Bundesliga-Primus im Achtelfinale auf Bayer Leverkusen oder Atlético Madrid.

«Das ist natürlich beeindruckend», sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany nach dem erzitterten Weiterkommen. Er bescheinigte Davies sehr gute Arbeit in der Reha. «Wir haben sofort gesehen, was er der Mannschaft bietet. Das war wichtig für uns.» Davies hatte vor vier Wochen beim 0:3 der Münchner gegen Feyenoord Rotterdam einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel erlitten.

Davies zahlt zurück

Die Club-Bosse durften sich nach der kostspieligen Verlängerung des Vertrags mit dem Kanadier darüber freuen, dass er mit seinem Tor auch wieder viel Geld in die Kasse bringt. Der Einzug ins Achtelfinale wird von der UEFA mit elf Millionen Euro belohnt. Während Davies' Verletzungspause hatte der deutsche Rekordmeister die Vertragsverlängerung bis 2030 verkündet.

«Er ist ein Spieler, der den Unterschied machen kann, ist eine Stütze der Mannschaft. Er schwebt vor Selbstvertrauen», sagte Sportvorstand Max Eberl.

Besonderes Lob vom Fast-Torschützen

Einen Extra-Dank gab es von Mitspieler Leon Goretzka. «Das ganz große Kompliment geht an Phonzy (Davies' Spitzname), der nicht abschaltet, der unbedingt noch was bewegen will», sagte der Mittelfeldmann. Nach Goretzkas Kopfball hatte Davies den Ball über die Linie gedrückt - es war sein zweites Champions-League-Tor für Bayern. Er sei Davies zu besonderem Dank verpflichtet, denn ohne seinen Abstauber stünde er selbst nicht so gut da, sagte Goretzka bei Prime Video. «So ist es ein halber Assist. Von daher stehe ich da ein Stück weit in seiner Schuld.»

