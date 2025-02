Schweinsteiger gratuliert Bayern - und lobt Leverkusen

Der frühere Bayern-Star Bastian Schweinsteiger zählt den FC Bayern München und Bayer Leverkusen zu den Topteams der Champions League. «Leverkusen und Bayern München brauchen sich auf jeden Fall nicht zu verstecken», sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 in einem «Sportschau»-Interview.

Achtelfinale Bayern - Bayern? «Fifty-fifty»

Nach dem 2:1 der Münchner im Playoff-Hinspiel bei Celtic Glasgow geht der ARD-Experte Schweinsteiger von einem Weiterkommen seines Ex-Clubs aus. Dann würde im Achtelfinale Leverkusen oder Atlético Madrid der Gegner sein. «Wenn sie aufeinandertreffen würden, ist es wirklich fifty-fifty», sagte der 40-Jährige. Die Auslosung findet am Freitag statt.

Beim 0:0 im Topspiel der Bundesliga überzeugte die Leverkusener Mannschaft, die allerdings den acht Punkte großen Rückstand auf den FC Bayern an der Tabellenspitze nicht verkürzen konnte.«Es liegt ganz klar an Bayern München, ob sie Meister werden oder nicht», sagte Schweinsteiger zur komfortablen Ausgangslage des Rekordchampions. «Ist es geil? Am Ende des Tages sagt sich Bayern München, wenn sie Meister werden, erinnern sie sich nicht mehr so an das Spiel.»

Schweinsteiger: Der Unterschied zwischen Bayern und Bayer

Die Formbeurteilung fällt bei Schweinsteiger wie der öffentliche Tenor aus. «Aktuell würde ich sagen, den schönsten Fußball spielt Bayer Leverkusen», sagte der Triplesieger von 2013, «den erfolgreichsten aber Bayern München.» Bis auf die Chancenverwertung sei der Auftritt von Xabi Alonsos Leverkusener allerdings das perfekte Spiel gewesen.

Sehr positiv wertet Schweinsteiger die Vertragsverlängerung von Jamal Musiala bis 2030. «Da muss man Bayern München auf jeden Fall beglückwünschen, dass sie es geschafft haben, so einen Spieler, der wirklich Interesse von allen Topmannschaften in Europa hatte, zu halten beziehungsweise mit einem neuen Vertrag auszustatten», sagte Schweinsteiger.

