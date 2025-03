«Sehr deutlich und direkt»: Kovac verschärft Ton beim BVB

Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat nach den jüngsten Enttäuschungen beim BVB den Ton verschärft. Zu seiner Ansprache nach dem 0:1 am Samstag gegen den FC Augsburg sagte der Coach vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim OSC Lille. «Da war ich sehr deutlich und direkt. Ich denke, das war nach dem Spiel gegen Augsburg auch notwendig.» Es sei wichtig gewesen, die Sinne zu schärfen.

Stürmer Serhou Guirassy berichtete: «Es war eine klare Unterhaltung zwischen Trainer und Spielern.» Der beste Dortmunder Torschütze ergänzte: «Ich denke, es hat mir gedient und allen Spielern gutgetan. Es war wichtig, denn wir haben gegen Augsburg nicht das gemacht, was wir hätten tun sollen.»

Am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) steht der BVB enorm unter Druck. In der Bundesliga steckt die Mannschaft im Mittelmaß. Aus dem DFB-Pokal ist Dortmund ausgeschieden. Die Königsklasse ist die einzige Chance, die Saison noch zu retten. Das Hinspiel in Dortmund endete 1:1.

Kovac forderte: «Wir müssen morgen, wenn die Champions-League-Hymne ertönt, ein anderes Gesicht zeigen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen.»