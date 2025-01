Sieg für Bayer Pflicht - Gerüchte um Boniface

Bayer Leverkusen stehen nach dem Verletzungspech und den Transfergerüchten um Victor Boniface wohl noch turbulente Tage bis zum Ende der Winter-Transferperiode bevor. Zumal die direkte Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League auch noch nicht gesichert ist. Eine größere Rotation wird sich Trainer Xabi Alonso in der letzten Vorrundenpartie gegen Sparta Prag am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der BayArena nicht erlauben. Die beiden Playoff-Spiele im Februar will sich der Club, der aktuell auf Platz acht liegt, unbedingt ersparen.

«Wir wollen noch viele Spiele in der Champions League machen, von daher sind viele englische Wochen jetzt nicht ein Thema, aber wenn du schon sicher in der K.o.-Runde bist und nicht in die Playoffs musst, ist das einfach hilfreich, das wäre ein Vorteil», sagte Bayers Sportchef Simon Rolfes nach der unglücklichen 1:2-Niederlage bei Atlético Madrid in der vergangenen Woche.

Boniface umworben

Weniger hilfreich sind die Transfergerüchte um Victor Boniface, zumal in der Offensive derzeit durch die Ausfälle von Martin Terrier und Amine Adli Personalnot herrscht. Boniface, der vom saudi-arabischen Club Al Nassr intensiv umworben wird und beim Abschlusstraining am Dienstag nicht dabei war, könnte die Leverkusener bei einer höheren zweistelligen Millionen-Ablöse wohl verlassen und sich dem Verein von Cristiano Ronaldo anschließen.

Allerdings benötigt Bayer dann dringend einen Nachfolger und ohnehin Ersatz für die verletzten Spieler. Zudem ist Piero Hincapié nach der Gelb-Roten Karte in Madrid gesperrt und fehlt gegen Prag in der Dreier-Abwehrreihe.

«Wir haben zwei schwere Verletzungen zu kompensieren. Wir müssen schauen und aktiv sein», sagte Trainer Xabi Alonso, der in der Defensive und auch ohne einen Transfer von Boniface in der Offensive Verstärkung benötigt. Als heiße Kandidaten gelten derzeit Emiliano Buendia von Aston Villa für das offensive Mittelfeld und Mario Hermoso (AS Rom) für die Abwehr.

Bislang drei Heimsiege in der Königsklasse

Unabhängig von den möglichen Transfers steht der Gewinn der drei Punkte gegen Prag. Der deutsche Meister muss nach zuletzt zwei verspielten Führungen beim 1:2 in Madrid und dem 2:2 in Leipzig auch sein viertes Heimspiel in der Ligaphase dringend gewinnen, um die Zielsetzung zu erreichen. Bislang hielt sich die Alonso Elf schadlos vor eigenem Publikum in der Königsklasse: 1:0 gegen AC Mailand, 5:0 gegen RB Salzburg und 1:0 gegen Inter Mailand.

Die Ausgangssituation ist gut, birgt aber auch Gefahren. Ein hoher Sieg würde bei der ohnehin besten Tordifferenz im Vergleich mit den mit 13 Zählern punktgleichen Verfolger helfen, den direkten Achtelfinalplatz zu verteidigen. Hartnäckigster Konkurrent dürfte Verfolger Aston Villa mit der um einen Treffer schlechteren Tordifferenz sein. Die Engländer haben ein Heimspiel gegen Celtic Glasgow. Aber Bayer kann auch nach oben schielen. Sollte Atalanta Bergamo in Barcelona nicht gewinnen, würde Leverkusen auch bei einem knappen Sieg an den Italienern vorbeiziehen.