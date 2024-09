Sparta-Trainer Friis bewundert Stuttgarter Spielstil

Tschechiens Meister Sparta Prag begegnet dem VfB Stuttgart mit großem Respekt. Er bewundere den Spielstil des Fußball-Bundesligisten, sagte Trainer Lars Friis vor dem Duell in der Ligaphase der Champions League am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN). Die Spieler des deutschen Vizemeisters seien «hungrig» und «dynamisch», meinte der Däne. Die Bundesliga gehöre zu den drei besten Ligen der Welt. Er stelle sich auf ein «sehr schweres Spiel» in Stuttgart ein, erklärte der 48 Jahre alte Coach.

Sparta gewann zum Auftakt der Königsklasse 3:0 gegen RB Salzburg. Vergangenen Freitag kassierte Friis' Mannschaft mit dem 2:3 gegen Sigma Olmütz in der heimischen Liga die erste Pflichtspiel-Niederlage seit mehr als einem halben Jahr. Die Stimmung in seinem Team sei dennoch gut, betonte der Trainer. Die Truppe sei «bereit zu kämpfen».