Khedira traut VfB «Überraschung gegen die Großen zu»

Der frühere Nationalspieler Sami Khedira sieht den VfB Stuttgart für die anstehenden Aufgaben in der Champions League gut gerüstet. Vor allem der Auftaktpartie des Fußball-Bundesligisten bei Real Madrid heute Abend (21.00 Uhr/Prime Video) fiebert der 37-Jährige entgegen, ist es doch immerhin das Duell zweier seiner Ex-Clubs.

«Ich glaube, dass es generell eine herausforderndere Saison werden könnte für den VfB, weil er einige Leistungsträger abgegeben hat», sagte Khedira im Interview der «Stuttgarter Nachrichten» und der «Stuttgarter Zeitung». «Ich finde aber, dass er es mit Blick auf die Neuzugänge besser gemacht hat als Union. Da war zum Beispiel kein arrivierter, vielleicht satter Champions-League-Sieger dabei.»

Khedira erwartet keinen Absturz wie bei Union

Union Berlin war 2023 als Bundesliga-Vierter überraschend in die Königsklasse eingezogen, kämpfte in der darauffolgenden Saison dann aber gegen den Abstieg. Die Verpflichtung des italienischen Ex-Europameisters Leonardo Bonucci etwa entpuppte sich als Flop. «Ich kann es mir nicht vorstellen, dass der VfB wie Union in der vergangenen Saison so abstürzt», erklärte Khedira nun. «Ich denke, dass der VfB eine gute Saison spielen wird.»

Der Spielplan in der neuen Ligaphase der Königsklasse biete «spannende Auswärtsspiele bei Real und Juventus und mit PSG und Atalanta Bergamo zwei Topteams in Stuttgart», sagte Khedira, der mit den Schwaben einst selbst in der Champions League spielte. «Die restlichen Gegner kannst du schlagen, um die Punkte fürs Weiterkommen zu sammeln – wobei ich dem VfB auch eine Überraschung gegen die Großen zutraue.»

Ex-Real-Profi schwärmt vom Bernabéu

Von 2010 bis 2015 trug Khedira das Real-Trikot. «Dieser Verein ist einzigartig. Das muss man selbst erleben», meinte er. «Wenn du als Gegner ins Bernabéu einläufst, liegst du schon mit 0:1 hinten – weil dort dieser Mythos und die Wucht des Stadions mitschwingt. Du kommst da rein und hast Ehrfurcht. Da ist so viel Geschichte drin, so viele großartige sportliche Kämpfe haben da stattgefunden.» Nun feiert der VfB dort sein Königsklassen-Comeback.