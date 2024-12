Stuttgart in Königsklasse gegen Bern unter Druck

Der VfB Stuttgart will im Kampf ums Weiterkommen in der Champions League unbedingt die nächsten drei Punkte holen. Gegen den schwer kriselnden Schweizer Meister Young Boys Bern sind die Schwaben am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) klar favorisiert. Nach der 1:5-Klatsche bei Roter Stern Belgrad vor zwei Wochen stehen sie Stuttgarter aber auch unter Druck.

Vier Zähler hat der deutsche Fußball-Vizemeister in der Königsklasse bislang geholt, gegen Bern steht das drittletzte Spiel der Ligaphase an. Aktuell liegt der VfB hinter den ersten 24 Tabellenplätzen, die am Ende zum Einzug in die K.o.-Phase berechtigen. «Wir müssen gewinnen», forderte Stuttgarts Schweizer Nationalspieler Fabian Rieder vor dem Duell mit seinem Ex-Club.