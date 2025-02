Torwart-Duell: Ärgert wieder ein Schmeichel die Bayern?

Ein Vierteljahrhundert nach seinem berühmten Vater möchte auch Kasper Schmeichel in der Champions League zu gerne zum Bayern-Schreck werden. «Das wäre super, wenn wir Bayern rausschmeißen würden», sagte der 38 Jahre alte Torwart vor dem Playoff-Rückspiel in der Champions League heute Abend (21.00 Uhr/Prime Video) in der Münchner Allianz Arena.

Aber er gebe sich «keinen Illusionen» hin, das Weiterkommen des schottischen Fußball-Meisters wäre für ihn nach dem 1:2 im Hinspiel ein echter Coup.

Kasper war zwölf Jahre alt, als Manchester United mit seinem Vater Peter im Tor im legendären Finale von Barcelona 1999 den FC Bayern nach zwei Toren in der Nachspielzeit mit 2:1 besiegte und den Champions-League-Titel gewinnen konnte. «Es war eine fantastische Nacht», erinnerte Kasper Schmeichel.

Schmeichel rühmt Neuer: «Wahnsinn»

Über 25 Jahre danach kommt es für Celtics Nummer eins im Rückspiel zu einem weiteren interessanten Torwart-Duell mit Manuel Neuer. Beide sind 38 Jahre alt. Und beide haben ihre Verträge bei ihren Vereinen gerade erst um ein Jahr verlängert. «Ich würde bei uns nicht von alten Torhütern sprechen, sondern eher das Wort Erfahrung wählen, wenn man 800, 900 Spiele gemacht hat. Und ich setze uns kein Alterslimit», sagte der dänische Nationaltorwart lachend.

«Es ist 19 Jahre her, dass ich zum ersten Mal gegen Manuel gespielt habe», erzählte Schmeichel. «Er ist einer der besten, einer der komplettesten Torhüter, die ich kenne. Er hatte eine sehr schwere Verletzung und ist danach wieder zurückgekommen. Wahnsinn, er spielt immer noch! Er hat keine Schwächen.»