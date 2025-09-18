Turbulentes 2:2 bei Hjulmands Rückkehr in die Heimat

Fußball-Wahnsinn in Kopenhagen: Kasper Hjulmand hat bei seiner Rückkehr in die Heimat im ersten Auswärtsspiel als neuer Trainer von Bayer Leverkusen den ersten Dämpfer erlitten. Beim dänischen Doublesieger FC Kopenhagen kam der deutsche Vizemeister nach einer verrückten Schlussphase mit drei Toren in zehn Minuten nicht über 2:2 (0:1) zum Champions-League-Auftakt hinaus.

Ein tolles Freistoßtor von Alejandro Grimaldo (82. Minute) und der Last-Minute-Ausgleich durch ein Eigentor von Pantelis Hatzidiakos (90.+2) bewahrten Hjulmand und die lange enttäuschende Werkself vor einem Rückschlag. Der frühere Schalke-Profi Jordan Larsson (9.) und Robert Silva (86.) hatten den FCK zweimal in Führung geschossen.

Der neue Bayer-Coach Hjulmand hatte sich seine Rückkehr an die Stätte früherer Erfolge als dänischer Nationaltrainer sicher anders vorgestellt. «Natürlich ist das ein besonderes Spiel an einem speziellen Ort. Aber wenn das Spiel startet, ist es ein Spiel wie jedes andere auch», hatte Hjulmand vor der Partie im «Parken» gesagt, wo er auch tragisches erlebt hatte.

Vor vier Jahren bei der EM hatte der jetzige Wolfsburger Christian Eriksen einen Herzstillstand erlitten. Der Nachfolger des in Leverkusen früh geschassten Erik ten Hag hatte sich nach eigener Auskunft indes kaum mehr mit der Erinnerung an das traumatische Erlebnis von 2021 beschäftigt und stattdessen den Fokus auf Fußball legen wollen. «Lasst uns eine spezielle Nacht erleben und eine Fußball-Party zelebrieren», hatte Hjulmand gesagt.

Die bekam er, zumindest am Ende - aber anders als gedacht. Bei seinem Champions-League-Comeback als Trainer nach 13 Jahren ging der Start direkt daneben. Nach nicht einmal zehn Minuten brachte Larsson den FCK in Führung. Edmond Tapsoba hatte den Sohn des früheren schwedischen Nationalstürmers Henrik Larsson laufenlassen.

Zu viele Ballverluste: Kapitän Andrich unglücklich

Nach gut 20 Minuten wurde Hjulmand erstmals spürbar aktiv am Spielfeldrand, versuchte seinem Team Struktur und Ordnung zu geben. Größere Chancen spielte sich Bayer zunächst aber nicht heraus. Insbesondere im defensiven Mittelfeld hatten die Rheinländer größere Probleme. Dort bekamen die in der Liga gesperrten Robert Andrich und Ezequiel Fernández den Vorzug. Vor allem aber Kapitän Andrich agierte unglücklich und verlor viele Bälle.

Aus einer dieser Umschaltsituationen, die Kopenhagen stets hervorragend umsetzte, schoss der frühere Dortmunder Youssoufa Moukoko kurz vor der Pause beinahe das 2:0, scheiterte aber am klasse reagierenden Bayer-Keeper Mark Flekken.

Rolfes gesteht: Umbruch gestaltet sich schwierig

«Natürlich kann noch nicht alles funktionieren», hatte Sportchef Simon Rolfes vor dem Spiel noch bei DAZN im Hinblick auf den riesigen Umbruch im Sommer gesagt. Etliche Leistungsträger hatte Bayer abgegeben und zudem Meistercoach Xabi Alonso an Real Madrid verloren. «Wir wollen eine neue Titelmannschaft aufbauen. Die wird auch in dieser Saison aber noch nicht ihr Maximum erreichen.» Tatsächlich hat das aktuelle Leverkusener Team kaum etwas mit der formidablen Mannschaft zu tun, die im vergangenen Jahr das Double gewonnen hatte.

Auch mit Aleix Garcia auf der Doppel-Sechs neben Andrich für Fernández wurde es nach der Pause zunächst nicht besser für Leverkusen, das sich weiterhin schwertat gegen die Dänen, die kaum mehr als Einsatz und Willen zu bieten hatten. Immerhin bäumte sich Leverkusen noch einmal auf und drückte spät auf den Ausgleich. Der gelang tatsächlich durch einen Standard. Grimaldo traf wie schon beim 3:1 gegen Frankfurt in der Liga per Freistoß und leitete damit die kuriose Schlussphase ein, in der beide Teams jeweils noch einmal trafen.

