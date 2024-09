UEFA: Champions-League-Finale 2027 nicht Mailand

Das Finale der Fußball-Champions-League 2027 wird nicht wie geplant im Mailänder San-Siro-Stadion ausgespielt. Das teilte die Europäische Fußball-Union UEFA nach dem Treffen des Exekutivkomitees in Prag mit. Da die Stadt Mailand nicht garantieren könne, dass die Sanierung der Arena und der Umgebung zum Zeitpunkt des Männer-Endspiels abgeschlossen seien, entschloss sich die UEFA, das Finale nicht in die italienische Metropole zu vergeben.

Die Ausschreibung für einen geeigneten Austragungsort werde neu eröffnet, hieß es in der Mitteilung weiter. Eine Entscheidung über den neuen Endspielort wird für Mai/Juni 2025 erwartet. Das Finale der laufenden Champions-League-Saison findet am 31. Mai 2025 in der Münchner Allianz Arena statt. Ein Jahr später wird das Königsklassen-Endspiel in der ungarischen Hauptstadt Budapest ausgetragen.