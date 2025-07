Bayern-Präsident Hainer bricht sich das Wadenbein

Präsident Herbert Hainer vom FC Bayern hat sich das Wadenbein gebrochen. Das bestätigte der Club der Deutschen Presse-Agentur. Laut der «Bild»-Zeitung, die zuerst davon berichtete, hat sich der 70-Jährige die Verletzung beim Sport zugezogen und wird deswegen nicht beim Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Inter Mailand vor Ort sein. Hainer müsse rund sechs Wochen einen Gehgips tragen.

Auch auf den geplanten Besuch des K.-o.-Rundenspiels der Bayern-Basketballer in der Euroleague gegen Roter Stern Belgrad am heutigen Dienstagabend muss Hainer laut «Bild» verzichten. Hainer plane jedoch, so schnell wie möglich wieder Partien der Fußballer in der Allianz Arena und der Basketballer im SAP-Garden zu besuchen.