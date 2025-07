Bayern vor Inter-Match: Kompanys spannende Offensiv-Optionen

Nach seinem Jokertor und einem starken Auftritt gegen Borussia Dortmund darf Serge Gnabry im Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern München auf einen Startelf-Einsatz hoffen. Trainer Vincent Kompany hat am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Auswärtsspiel gegen Inter Mailand eine Reihe von Möglichkeiten, den Ausfall des verletzt fehlenden Fußball-Nationalspielers Jamal Musiala in der offensiven Mittelfeldzentrale aufzufangen.

«Der Trainer hat viele Optionen und da sind wir auch froh darüber», sagte Thomas Müller, der das Team möglicherweise als Kapitän anführen wird. Nach dem 1:2 im Hinspiel müssen die Münchner für den Halbfinal-Einzug im Giuseppe-Meazza-Stadion gewinnen.

Thomas Müller: Es ist die brisanteste Aufstellungsfrage. Darf der 35-Jährige auf seiner Abschiedstournee wie beim 2:2 gegen Dortmund als Kapitän auflaufen - oder muss er sich wie im Inter-Hinspiel mit der Jokerrolle begnügen. «Ich habe natürlich versucht, mich auch anzubieten mit einem guten Spiel», sagte Müller, der im Liga-Klassiker sehr aktiv war. Mit seinem dann 163. Einsatz in der Champions League würde er mit dem Argentinier Lionel Messi gleichziehen.

Harry Kane: Zehnmal traf Englands Nationalmannschaftskapitän in der laufenden Saison in Europas Königsklasse. In Hinspiel gegen Inter und beim 2:2 gegen Dortmund zeigte er sich nicht in Bestform. Im Viertelfinal-Hinspiel vergab Kane in der ersten Halbzeit sogar eine Großchance zur Führung.

Serge Gnabry: Gegen Dortmund war Gnabry maßgeblich am Ausgleich durch Raphaël Guerreiro beteiligt, das 2:1 erzielte er mit einem feinen Sololauf gleich selbst.

Michael Olise: Auch sein Startelf-Einsatz ist fix. Konstant präsentiert sich der flinke Franzose als Leistungsträger auf dem rechten Flügel. Sein wichtigstes Münchner Königsklassen-Tor erzielte er beim 2:1-Sieg in Glasgow.

Raphaël Guerreiro: Im Hinspiel gegen Inter bekam er im offensiven Mittelfeld in der Startelf den Vorzug vor Müller, gegen den BVB glänzte er aus der Jokerrolle als Torschütze zum 1:1. In Mailand hat er gute Chancen, wieder im Team zu stehen - allerdings als linker Verteidiger.

Leroy Sané: In der laufenden Königsklassen-Saison traf er zum Auftakt beim 9:2 gegen Zagreb. Es wäre also Zeit für Treffer Nummer zwei. Trainer Kompany setzt konstant auf ihn. Oder muss der Flügelspieler diesmal Gnabry weichen?

Kingsley Coman: Nach seine Fußreizung ist der Franzose wieder zurück. Als Siegtorschütze des Champions-League-Endspiels 2020 bringt er viel Königsklassen-Ruhm mit. Er dürfte als Joker kommen, wenn er gebraucht wird.

Icon Vergrößern Darf Thomas Müller gegen Inter wieder als Kapitän ran? Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen Darf Thomas Müller gegen Inter wieder als Kapitän ran? Foto: Sven Hoppe/dpa

Icon Vergrößern Akivposten im Münchner Angriff: Michael Olise. Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen Akivposten im Münchner Angriff: Michael Olise. Foto: Sven Hoppe/dpa

Icon Vergrößern Harry Kane (l) ist gesetzt, Kingsley Coman wieder eine Alternative. Foto: Tom Weller/dpa Icon Schließen Schließen Harry Kane (l) ist gesetzt, Kingsley Coman wieder eine Alternative. Foto: Tom Weller/dpa