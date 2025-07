Vincic wieder Schiedsrichter - Schlechte Sané-Erinnerung

Der letztjährige Final-Schiedsrichter Slavko Vincic leitet das Viertelfinal-Rückspiel das FC Bayern München in der Champions League gegen Inter Mailand. Damit kommt der 45 Jahre alte Slowene am Mittwoch (21.00 Uhr/Dazn) bereits zum dritten Mal in dieser Königsklassen-Saison in einer Partie des deutschen Fußball-Rekordmeisters zum Einsatz. Bislang pfiff Vincic das 1:4 im Oktober beim FC Barcelona sowie das Achtelfinal-Rückspiel bei Bayer Leverkusen (2:0 für München) in dieser Spielzeit.

Vincic war zuvor bei zwei weiteren K.o.-Spielen der Münchner der Schiedsrichter. Neben einem 3:0-Heimsieg gegen Lazio Rom (2024) war er auch beim Viertelfinal-Aus gegen Villarreal im April 2022 (1:1) im Einsatz. Vincic pfiff auch das Endspiel zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund vor knapp einem Jahr (2:0).

Sané hat schlechter Erinnerung

Besonders ein Münchner dürfte den Unparteiischen aus einer anderen Partie in schlechter Erinnerung haben: Vincic war der Schiedsrichter, der Leroy Sané im November 2023 im Länderspiel in Wien gegen Österreich beim 0:2 nach einer Tätlichkeit die Rote Karte gezeigt hatte.

Vincic leitete im vergangenen Jahr auch das Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande (1:0). Dabei hatte er den frühen Treffer wegen einer strittigen Abseitsentscheidung einkassiert. Nach Ansicht der TV-Bilder hatte der Referee entschieden, dass keine neue Spielsituation entstanden sei, obwohl ein Niederländer den Ball anscheinend schon unter Kontrolle hatte. Dadurch zählte der Treffer wegen einer vorherigen Abseitsstellung von Serge Gnabry nicht. Diese Entscheidung hatte für Kritik gesorgt.

Gute K.o.-Bilanz in dieser Saison

Die Münchner wollen nach dem 1:2 im Hinspiel vor einer Woche das Halbfinale erreichen. Nachdem der FC Bayern in dieser Saison bei Celtic Glasgow mit 2:1 und bei Bayer Leverkusen mit 2:0 siegte, strebt er auch diesmal einen Auswärtserfolg an. Im Falle eines Weiterkommens wäre aller Wahrscheinlichkeit nach der FC Barcelona Ende April und Anfang Mai der Gegner im Halbfinale.

