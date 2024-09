Woltemade und Chase nicht in Stuttgarts Europapokal-Kader

Neuzugang Nick Woltemade und Abwehrspieler Anrie Chase gehören nicht zum Kader des VfB Stuttgart für die anstehende Liga-Phase der Champions League. Offensivmann Woltemade war im Sommer von Werder Bremen gekommen, Chase hatte aufgrund großer Personalnot beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten zuletzt in der Innenverteidigung gespielt. Der 20-Jährige könnte dennoch in der Königsklasse zum Einsatz kommen - über die sogenannte B-Liste, auf der am oder nach dem 1. Januar 2003 geborene Nachwuchsspieler aufgeführt werden können.

Jedes der 36 teilnehmenden Teams konnte für die Liga-Phase ein 25-köpfiges Aufgebot melden, zu dem mindestens zwei Torhüter und acht lokal ausgebildete Spieler gehören müssen. Vor der K.o.-Phase können die Clubs jeweils bis zu drei Spieler nachnominieren, die Kadergröße von 25 Spielern darf aber auch dann nicht überschritten werden.

Der VfB ist erstmals seit 15 Jahren wieder in der Champions League dabei und startet am 17. September beim spanischen Titelverteidiger Real Madrid in die Liga-Phase.