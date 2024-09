Zagreb trennt sich nach Klatsche gegen Bayern vom Trainer

Die 2:9-Klatsche von Dinamo Zagreb beim FC Bayern München zum Auftakt der Champions League hat personelle Konsequenzen beim kroatischen Traditionsclub. Der 25-malige Landesmeister trennte sich von Trainer Sergej Jakirovic. Offiziell war von einer einvernehmlichen Vertragsauflösung die Rede. Der 47 Jahre alte Fußball-Trainer hatte die Mannschaft im Sommer vergangenen Jahres übernommen und mit dem Team das Double in Kroatien gewonnen.

«Das Wichtigste ist in solchen Situationen, dass wir menschlich bleiben und die Interessen von Dinamo in den Vordergrund stellen», sagte Club-Präsident Velimir Zajec: «Es liegt jetzt an uns allen, in diesem schwierigen Moment für Dinamo eine gute Entscheidung über einen neuen Trainer zu treffen und wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren.» Interimsweise soll die Mannschaft von Co-Trainer Sandro Perkovic übernommen werden.

Icon Vergrößern 2:9 aus Sicht der Gäste - zuviel für den Trainer. Foto: Peter Kneffel/dpa Icon Schließen Schließen 2:9 aus Sicht der Gäste - zuviel für den Trainer. Foto: Peter Kneffel/dpa