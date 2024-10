FC Barcelona - Bayern München live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Die Champions-League-Saison 2024/25 bringt eine bedeutende Änderung im Format mit sich. Statt der traditionellen Gruppenphase treten die Teams in einer gemeinsamen Liga-Phase gegeneinander an, wobei jedes Team acht Spiele bestreitet (vier Heim- und vier Auswärtsspiele). Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, während die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 in Play-off-Duellen um die verbleibenden Plätze kämpfen. Teams, die auf Platz 25 oder schlechter landen, scheiden aus.

Dieses neue Format verspricht spannende Duelle, da sich die Mannschaften nicht nur gegen ihre direkten Gruppenrivalen, sondern gegen viele verschiedene Gegner behaupten müssen.

In der Champions-League-Saison 2024/25 stehen der FC Barcelona und der FC Bayern München in der Ligaphase derzeit in unterschiedlichen Positionen:

FC Barcelona: Nach der zweiten Spielrunde belegt Barcelona den 16. Platz in der Gesamtwertung. Sie haben bisher ein Spiel gewonnen und eines verloren, mit einer Tordifferenz von +4. Nach einer Niederlage gegen AS Monaco konnten sie gegen die Young Boys Bern einen beeindruckenden 5:0-Sieg erzielen​.

.Bayern München: Der FC Bayern liegt zurzeit auf dem 15. Platz, mit einem Sieg und einer Niederlage. Der FCB hat eine Tordifferenz von +6. Das Team musste sich in einem engen Spiel Aston Villa mit 0:1 geschlagen geben, konnten jedoch sein Auftaktspiel gegen Slovan Bratislava gewinnen​.



Beide Mannschaften haben noch Chancen, sich für die K.-o.-Runde zu qualifizieren, aber sie müssen ihre nächsten Spiele gewinnen, um nicht in die Play-off-Duelle abrutschen.

Wann findet das Spiel zwischen Barcelona und Bayern München in der Champions League 24/25 statt? Wie läuft die Übertragung der Partie und wo kann man das Match live im TV und Stream verfolgen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos haben wir hier für Sie.

FC Barcelona - FCB in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 2024/25 steigt das Match zwischen FC Barcelona und Bayern München am Mittwoch, 23. Oktober 2024, im Lluís Companys Olympiastadion in Barcelona.

FC Barcelona vs. Bayern München live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der CL-Saison 2024/25 liegt auch in dieser Spielzeit bei Amazon Prime Video und DAZN. Während DAZN den Großteil der Spiele exklusiv zeigt, hat Prime Video die Rechte an einem ausgewählten Dienstagsspiel pro Spieltag. Im Free-TV sind bis auf das Finale am 31. Mai 2025 keine Partien zu sehen. Wer das Duell FC Barcelona gegen Bayern München live verfolgen will, benötigt ein DAZN-Abonnement. Das günstigste Abo startet bei 34,99 Euro im Monat (Stand: Oktober 2024). Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: FC Barcelona - Bayern München, Ligaphase der Champions League 24/25, Spieltag 3 von 8

Datum: Mittwoch, 23. Oktober 2024

Uhrzeit: 21 Uhr, Vorberichterstattung ab 20 Uhr

Ort: Lluís Companys Olympiastadion, Barcelona

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

FC Barcelona gegen Bayern München in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Die Gesamtbilanz zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München umfasst mittlerweile 15 direkte Duelle in verschiedenen Wettbewerben. Diese Spiele endeten wie folgt:

Siege Bayern München: 11

Siege FC Barcelona: 2

Unentschieden: 2

Torverhältnis: Bayern führt deutlich mit 36:16

Die letzten Duelle zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München:



26.10.2022:

FC Barcelona-Bayern München: 0:3

Champions League - Gruppenphase

13.09.2022:

Bayern München - FC Barcelona: 2:0

Champions League - Gruppenphase

08.12.2021:

Bayern München - FC Barcelona: 3:0

Champions League - Gruppenphase

Besondere Momente aus dieser Rivalität:



8:2-Sieg von Bayern im Viertelfinale der Champions League 2019/20.

4:0-Sieg von Bayern im Halbfinal-Hinspiel der Champions League 2012/13.