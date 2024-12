Champions League live im TV und Stream: CL-Übertragung in der Saison 2024/25

Für die Champions League Saison 2024/25 ändert sich so einiges. Neben mehr Teilnehmern und damit auch mehr Partien gibt es auch die Gruppenphase nicht mehr in gewohnter Form. In dieser Saison nehmen 36 Mannschaften an der Königsklasse teil. Bis zu diesem Zeitpunkt waren es immer nur 32 Teilnehmer. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Teams aus Deutschland. Statt vier Vereinen dürfen 2024/25 fünf Vereine aus der Bundesliga antreten. Damit sind bei der CL 2024/25 Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, FC Bayern, RB Leipzig und Borussia Dortmund am Start.

Auch die Gruppenphase gibt es in dieser Saison nicht mehr in gleicher Form. Der Spielplan sieht folgenden Modus vor: Nach der Qualifikation treten die 36 Mannschaften alle in einer Tabelle gegeneinander an. Dafür werden die Teams in vier Gruppen mit je neun Mannschaften eingeteilt. Die ersten acht Teams qualifizieren sich dann direkt für die Achtelfinals, für die anderen Mannschaften folgen Play-offs. Der neue Spielmodus bedeutet also mehr Partien in der Champions League 2024/25. Aber wo kann man diese Partien verfolgen und wer überträgt die Spiele im TV und Stream? Alle Infos zur Übertragung der Champions League 2024/25 finden Sie hier.

Wird die Champions League 24/25 im Free-TV übertragen?

Die Übertragungsrechte wurden bereits für die nächsten drei Spielzeiten vergeben. Von der Saison 2024/25 bis zur Saison 2026/27 wird die Champions League nicht im Free-TV laufen. Wer die Königsklasse dennoch live verfolgen möchte, muss auf kostenpflichtige Angebote zurückgreifen. Im Free-TV kann man lediglich mit Zusammenfassungen im Rahmen der Sportschau rechnen. In den letzten Jahren wurde das Finale immer noch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Für die kommende Saison hat sich der Sender ZDF die Rechte sichern können.

CL 24/25 im Live-Stream: DAZN oder Amazon Prime?

Auch wenn die CL 2024/25 nicht im Free-TV läuft, gibt es Möglichkeiten, die Spiele live zu verfolen. Wie auch im letzten Jahr teilen sich DAZN und Amazon Prime die Übertragungsrechte. DAZN übernimmt dabei den Hauptteil der Übertragungen. 186 von 203 Partien laufen pro Spielzeit bei dem Streaming-Anbieter. Bei DAZN gibt es verschiedene Abo-Optionen. DAZNUnlimited kostet beispielsweise im Monatsabo 44,99 Euro. Wer direkt ein Jahresabo abschließt, zahlt 34,99 Euro pro Monat.

Auch Amazon Prime hat wieder eine Teillizenz für die Übertragung der CL 2024/25 bis 2026/27. Insgesamt 17 Spiele pro Saison darf Amazon zeigen. Prime Video hat nach eigenen Angaben ein erstes Zugriffsrecht bei der Auswahl einer Dienstags-Partie und überträgt exklusiv. Auch für dieses Angebot benötigt man ein kostenpflichtiges Abo. Bei Amazon gibt es das Abo ab 8,99 Euro im Monat.

Die Champions League 24/25 im TV: Rahmentermine

Mit dem neuen Spielmodus ändert sich auch der Spielplan im Vergleich zu den vorherigen Jahren. DAZN überträgt den Großteil der Spiele. Amazon Prime zeigt vereinzelte Partien von den Play-offs in der Qualifikation bis zum Halbfinale. Hier finden Sie den neuen Spielmodus der Champions League 2024/25 im Überblick:

Phase Runde Auslosung Termin Pay-TV Qualifikation 1. Qualifikationsrunde 18. Juni 2024 9./10. & 16./17. Juli 2024 DAZN 2. Qualifikationsrunde 19. Juni 2024 23./24. & 30./31. Juli 2024 DAZN 3. Qualifikationsrunde 22. Juli 2024 6./7. & 13. August 2024 DAZN Play-offs 5. August 2024 20./21. & 27./28. August 2024 DAZN / Amazon Gruppenphase 1. Spieltag 29. August 2024 17. bis 19. September 2024 DAZN / Amazon 2. Spieltag 29. August 2024 1./2. Oktober 2024 DAZN / Amazon 3. Spieltag 29. August 2024 22./23. Oktober 2024 DAZN / Amazon 4. Spieltag 29. August 2024 5./6. November 2024 DAZN / Amazon 5. Spieltag 29. August 2024 26./27. November 2024 DAZN / Amazon 6. Spieltag 29. August 2024 10./11. Dezember 2024 DAZN / Amazon 7. Spieltag 29. August 2024 21./22. Januar 2025 DAZN / Amazon 8. Spieltag 29. August 2024 29. Januar 2025 DAZN / Amazon K.O-Phase Play-offs 31. Januar 2025 11./12. & 18./19. Februar 2025 DAZN / Amazon Achtelfinale 21. Februar 2025 4./5. & 11./12. März 2025 DAZN / Amazon Viertelfinale 21. Februar 2025 8./9. & 15./16. April 2025 DAZN / Amazon Halbfinale 21. Februar 2025 29./30. April & 6./7. Mai 2025 DAZN / Amazon Finale - 31. Mai 2025 DAZN

CL-Übertragung 24/25: Welche Spiele laufen bei Prime Video?

Diese Spiele der Liga-Phase werden bei Amazon Prime übertragen. Alle weiteren Spiele sehen Sie bei DAZN.

Real Madrid - VfB Stuttgart, 17. September 2024, 21.00, Amazon Prime

Dortmund - Celtic, 1. Oktober 2024, 21.00 Uhr, Amazon Prime

Real Madrid - Dortmund, 22. Oktober 2024, 21.00 Uhr, Amazon Prime

FC Liverpool - Leverkusen, 5. November 2024, 21.00 Uhr, Amazon Prime

FC Bayern München - Paris St. Germain, 26. November 2024, 21.00 Uhr, Amazon Prime

Donezk - FC Bayern München, 10. Dezember 2024, 21.00 Uhr, Amazon Prime