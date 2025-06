Chukwuemeka soll über Leihe hinaus beim BVB bleiben

Für Borussia Dortmund geht es bei der Club-WM am 1. Juli im Achtelfinale gegen CF Monterrey aus Mexiko - ob Carney Chukwuemeka dann noch für den BVB spielen kann, ist aktuell unklar. Der Leihvertrag mit dem 21 Jahre alten Engländer, der dem FC Chelsea gehört, endet am 30. Juni. Sportdirektor Sebastian Kehl ist aber guter Dinge, dass der Offensivspieler auch danach noch Teil des BVB-Kaders sein wird.

«Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das hinbekommen», sagte Kehl nach dem Dortmunder Vorrunden-Ende bei der Club-WM. «Wir wollen nicht schlechter werden. Deswegen würden wir ihn auch gerne behalten. Das weiß auch Chelsea.»

Moukoko steht vor endgültigem Abschied vom BVB

In den Gesprächen mit dem Londoner Club dürfte es auch um die Personalie Jamie Gittens gehen. Der englische Flügelspieler soll sich mit Chelsea über einen Wechsel einig sein. Vor der Club-WM kam der Transfer aber nicht mehr zustande, da Chelsea nicht die von Dortmund geforderten gut 60 Millionen Euro bezahlen wollte. «Auch bei Jamie sind wir in Gesprächen», sagte Kehl dazu nur. Laut Medienberichten soll zuletzt auch der FC Bayern Interesse gezeigt haben.

Youssoufa Moukoko steht dagegen vor einem endgültigen Abschied aus Dortmund. Der 20 Jahre alte Stürmer, der in den USA ohnehin nicht dabei ist, soll laut Medienberichten zum FC Kopenhagen wechseln. «Ich bin in Gesprächen mit Youssoufa, das stimmt», bestätigte Kehl. «Es sind noch ein paar Dinge zu klären. Wenn die geklärt sind, werden wir auch was verkünden, aber so weit sind wir noch nicht.» Moukoko war zuletzt an den französischen Erstligisten OGC Nizza verliehen.