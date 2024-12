Bayern-Topspiel bei der Club-WM in deutscher Nacht

Die Fans des FC Bayern München müssen sich während der Club-WM im kommenden Sommer auf mindestens eine lange Nacht einstellen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister spielt sein zweites Gruppenspiel gegen den argentinischen Topclub Boca Juniors am 20. Juni in Miami um 21.00 Uhr Ortszeit - in Deutschland ist es dann 3.00 Uhr nachts. Das geht aus dem Spielplan hervor, der am Samstagmorgen veröffentlicht wurde.

Sollten die Bayern als Gruppenerster weiterkommen und im Achtelfinale gewinnen, stünde die nächste Nachtschicht an. Das Viertelfinale am 4. Juli in Philadelphia wird ebenfalls um 21.00 Uhr Ortszeit angepfiffen. Die weiteren Vorrundenpartien der Münchner und auch die Gruppenspiele von Borussia Dortmund werden zu für Deutschland fernsehfreundlichen Zeiten angepfiffen.

Borussia Dortmund gleich zweimal in Cincinnati

Der Auftakt der Bayern ins Turnier gegen Auckland City FC aus Neuseeland beginnt am 15. Juni in Cincinnati um 12.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MESZ). Zum Abschluss ihrer Vorrunde spielen die Münchner am 24. Juni in Charlotte um 15.00 Uhr (21.00 Uhr MESZ) gegen den europäischen Rivalen Benfica Lissabon.

Der BVB startet am 17. Juni um 12.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MESZ) gegen den brasilianischen Club Fluminense im East Rutherford/New Jersey in das Turnier. Es folgt das Spiel gegen den südafrikanischen Verein Mamelody Sundowns am 21. Juni in Cincinnati erneut um 12.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MESZ). Das dritte Gruppenspiel gegen Ulsan HD aus Südkorea findet am 25. Juni um 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) erneut in Cincinnati statt.

Das Turnier ist die Generalprobe für die WM 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko gespielt wird. Der Streamingdienst DAZN überträgt alle Spiele kostenlos.