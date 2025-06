Über zwei Stunden unterbrochen: Benfica schlägt Auckland

Nach anfänglicher Mühe und einer über zweistündigen Unterbrechung hat Benfica Lissabon im Kampf ums Weiterkommen in der Bayern-Gruppe den krassen Außenseiter Auckland City auch deutlich bezwungen. An das 10:0 des deutschen Fußball-Rekordmeisters aus München kam der portugiesische Rekord-Champion aber nicht ran.

Am Ende eines langen und vor allem zum Teil schwer verregneten Nachmittags in Orlando im US-Bundesstaat Florida stand es 6:0 (1:0). Erst in der achten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Argentiniens Weltmeister Ángel di María per Elfmeter die Führung. Schon beim Remis von Lissabon zum Auftakt gegen die Boca Juniors hatte er vom Punkt getroffen.

Nur 16.000 Zuschauer

Danach ging es in die Pause, die aber deutlich länger dauerte als geplant. Ein Gewitter über Orlando machte das Weiterspielen unter den strengen örtlichen Regularien für Sportveranstaltungen nicht möglich. Damit wurde bereits die vierte Partie des Mammut-Turniers witterungsbedingt unterbrochen.

Weit über zwei Stunden nach dem Ende der ersten Halbzeit hatte sich das Gewitter mit Blitz, Donner und Regen weitgehend verzogen, sodass es weitergehen konnte. Die nur 16.000 Zuschauer kehrten wieder auf ihre Plätze zurück.

In der zweiten Hälfte dominierte Benfica dann. Zu den Torschützen zählten auch der ehemalige Bayern-Profi Renato Sanches und der Ex-Mainzer Leandro Barreiro, dem innerhalb von 120 Sekunden ein Doppelpack gelang. Den Schlusspunkt setzte di María erneut per Strafstoß.

Dienstag geht es für Benfica gegen die Bayern

Lissabon war mit einem 2:2 gegen Boca in das Turnier in den USA gestartet. Der Club aus Buenos Aires ist in der deutschen Nacht auf Samstag der nächste Bayern-Gegner, gespielt wird in Miami. Am kommenden Dienstag treffen Benfica und die Münchner aufeinander.

Für einen erneuten südamerikanischen Erfolg gegen ein europäisches Team sorgte Flamengo Rio de Janeiro. Nach einem 0:1-Rücksand gewannen die Brasilianer noch mit 3:1 gegen den FC Chelsea. Die letzten rund 20 Minuten spielten die Londoner nach einer Roten Karte gegen Nicolas Jackson in Unterzahl.

