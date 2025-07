Letztes Real-Spiel für Modric? Kovac freut sich drauf

Obwohl er mit Borussia Dortmund die Karriere von Luka Modric bei Real Madrid endgültig beenden kann, freut sich dessen Landsmann Niko Kovac auf das Wiedersehen am Samstag. «Es wird mit Sicherheit sehr herzlich werden», sagte der BVB-Trainer vor dem Viertelfinale der Club-WM am Samstag (22.00 Uhr MESZ/Sat.1 und DAZN) in East Rutherford in New Jersey.

Der 53 Jahre alte Kovac spielte mit dem 14 Jahre jüngeren Mittelfeldspieler einst in der Nationalelf Kroatiens zusammen, später war Kovac dann Mordrics Nationaltrainer. «Er ist ein großer Spieler, ein Weltklassespieler. Wahrscheinlich der größte Spieler, der jemals in Kroatien gespielt hat», sagte Kovac weiter.

Sollte Dortmund das Viertelfinale gegen Real gewinnen, wäre Modrics Karriere bei der Königlichen vorbei. Der Spielmacher wird Real nach 13 Jahren nach der Club-WM verlassen. Modric, der bei Madrid zuletzt nur noch als Einwechselspieler zum Zug kam, wird mit der AC Mailand in Verbindung gebracht.

