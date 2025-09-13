Kehrt Kevin Großkreutz zurück zum BVB?

Ex-Weltmeister Kevin Großkreutz hat sich als Stadionsprecher in Dortmund ins Gespräch gebracht. «Ich würde es schon machen, Leute, ja! Wenn ihr es wollt, dann mache ich es!», sagte der 37-Jährige in seinem Podcast «Viertelstunde Fußball», den er gemeinsam mit Moderator Corni Küpper (33) betreibt.«Das war nicht nur so daher gesagt. Borussia ist mein Leben. Da würde ich mich gerne einbringen», sagte der langjährige Profi von Borussia Dortmund der «Bild».

Wann hört Dickel auf?

Zuletzt hatte der aktuelle Stadionsprecher von Borussia Dortmund, Norbert Dickel (63), angedeutet, dass er demnächst das Mikrofon an den Nagel hängen könnte. «Bald werde ich 64 Jahre alt. Ich will ja auch nicht, dass sie mich irgendwann aus dem Stadion raustragen. So langsam mache ich mir mal Gedanken», wird er von der «Bild» zitiert.

Ex-Profi Dickel hatte am 12. September 1992 seine zweite Karriere als Stadionsprecher beim BVB-begonnen. Folgt nun Großkreutz?

«Ich hab’s geliebt, vor 80.000 Zuschauern dort unten auf dem Rasen zu stehen. Doch mit ihnen allein über die Lautsprecher-Anlage zu kommunizieren, ist noch eine ganz andere Herausforderung. Aber ich traue sie mir zu – wenn Nobby mich zuvor entsprechend einarbeitet», sagte Großkreutz. Dickel hat den genauen Zeitpunkt seines Ausstieges bisher nicht bekanntgegeben, denn: «Das macht mir weiterhin absolut Spaß.»